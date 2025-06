Floribert Bwana Chui ist selig, ein junger Afrikaner und Zeuge der Hoffnung für die Welt

Großer Applaus brandete in der Basilika St. Paul vor den Mauern auf, als Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, das Apostolische Schreiben verlas, mit dem Papst Leo XIV. Floribert Bwana Chui selig sprach. Er war ein junger Kongolese von der Gemeinschaft Sant'Egidio, der im Alter von nur 26 Jahren getötet wurde, weil er sich geweigert hatte, eine Ladung verdorbenen Reis über die Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda einführen zu lassen.

Floribert ist der erste afrikanische Märtyrer, der wegen Korruption getötet wurde: Sein Gedenktag wurde auf den 8. Juli, sein Todestag, festgelegt. Die Feier der Seligsprechung, die aufgrund der prekären Sicherheitslage in seiner Heimatstadt nicht in Goma, sondern in Rom stattfand, wurde von Kardinal Semeraro geleitet und von Monsignore Willy Ngumbi, Bischof von Goma, Kardinal Fridolin Ambongo, Erzbischof von Kinshasa, und zahlreichen kongolesischen Bischöfen konzelebriert.

Hunderte von Vertretern der Gemeinschaft Sant'Egidio aus dem Kongo und anderen afrikanischen Ländern – darunter Benin, Burundi, Elfenbeinküste, Malawi, Mosambik, Senegal und Togo – kamen nach Rom, um an der Seligsprechung teilzunehmen, und wurden vom Papst während des Angelus begrüßt.

In seiner Predigt erinnerte Kardinal Semeraro an Floribert als einen jungen gläubigen Laien der Kirche von Goma und verantwortungsbewusstes Mitglied der Gemeinschaft Sant'Egidio, der ganz offen für die Liebe Gottes war, die ihn geprägt und jede seiner Entscheidungen tiefgreifend beeinflusst hat. „Bei jeder Gelegenheit seines Lebens“, so Kardinal Semeraro, „war Gott sein Bezugspunkt. Ein konkreter Beweis dafür ist seine Bibel, die heute in Rom am Gedenkort für die Neuen Märtyrer in der St. Bartholomäusbasilika auf der Tiberinsel in Rom aufbewahrt wird und Spuren seines ständigen Lesens trägt.“

Der Kardinal zitierte dann einen Satz des Seligen: „Alle haben ein Recht auf Frieden im Herzen.“ Eine Aussage, die in einer von Gewalt geprägten Zeit, im Kongo wie in der ganzen Welt, besonders nachhallt. „Wenn wir heute hier in Rom seine Seligsprechung feiern“, so Semeraro, „dann deshalb, weil in Goma leider noch immer keine sicheren Bedingungen herrschen. Floribert träumte übrigens davon, eines Tages eine Pilgerreise nach Rom zu machen: In gewisser Weise erfüllt sich dieser Wunsch heute spirituell.“

„Gebet, Arme, Frieden!“, fuhr er fort. „Unser Seliger suchte all dies in der angespannten Atmosphäre seiner Stadt. Er wollte keinen Krieg und träumte davon, die Jugendlichen wie in einer Familie zu vereinen. Deshalb engagierte er sich bei Sant'Egidio, weil – wie er sagte – „sie alle Völker an einen Tisch bringt“. Er träumte davon, ein Mann des Friedens zu sein, um zum Frieden seines geliebten Landes beizutragen. Heute machen wir uns sein Streben nach einem friedlichen Kongo zu eigen, der wie eine Familie um denselben Tisch versammelt ist.“

Floribert weigerte sich, der Korruption nachzugeben, auch wenn er leicht Geld hätte verdienen können, indem er die gefährliche Ladung durchgeschleust hätte. „Genährt vom Wort Gottes und von der Eucharistie“, so der Kardinal, „fragte er sich: ‚Wenn ich das tue, lebe ich dann in Christus?‘ Und er antwortete sich: ‚Als Christ kann ich es nicht akzeptieren, das Leben anderer zu opfern. Es ist besser zu sterben, als dieses Geld anzunehmen.'“

Die Entscheidung war radikal und kostete ihn das Leben: „Es ist eine Gnade, die teuer bezahlt wurde“, kommentierte Semeraro, „der Widerstand gegen das Böse bis zum Vergießen des Blutes“. Der Kardinal erinnerte auch an die Worte von Papst Franziskus während seiner Apostolischen Reise in den Kongo am 2. Februar 2023: „Er hätte es laufen lassen können, niemand hätte es entdeckt und er hätte davon profitiert. Aber als Christ entschied er sich, ehrlich zu sein. Das bedeutet, die Hände sauber zu halten, während die Hände, die mit Geld handeln, mit Blut befleckt sind.“

„Auf die Fürsprache dieses neuen Seligen“, so Semeraro, „möge der Herr den jungen Menschen und allen Gläubigen im Kongo, insbesondere in Goma, die Kraft schenken, das Gute zu verfolgen und dem Bösen zu widerstehen. Und möge die Gemeinschaft Sant'Egidio, ermutigt durch sein Beispiel, ihren Weg des Gebets, der Armen und des Friedens fortsetzen. Möge der Herr uns allen die Kraft geben, die Botschaft des seligen Floribert zu bewahren, in dessen Herz die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist ausgegossen wurde.“

Die Seligsprechungsfeier endete mit einem Grußwort von Kardinal Fridolin Ambongo, Erzbischof von Kinshasa, der sich in französischer Sprache an die liturgische Versammlung wandte und Papst Franziskus und Papst Leo XIV. für das Geschenk des neuen Seligen dankte. Fridolin Ambongo, Erzbischof von Kinshasa, der sich in französischer Sprache an die liturgische Versammlung wandte und Papst Franziskus und Papst Leo XIV. für das Geschenk des neuen Seligen dankte. Der Kardinal richtete auch einen herzlichen Dank an die „biologische Familie von Floribert” – seine Mutter und seine Brüder waren anwesend – und an die „geistliche Familie” der Gemeinschaft Sant'Egidio. (Gesamte Rede)

Anschließend drückte Andrea Riccardi seine Dankbarkeit aus: „Wir danken Papst Franziskus, der das Martyrium von Floribert anerkannt und dessen tiefe Bedeutung verstanden hat. Und Papst Leo XIV., der seine Seligsprechung verfügt hat. Ein besonderer Dank gilt auch Kardinal Semeraro, der die Feier mit Engagement und Tiefe geleitet hat. Ein Dankeschön auch an die Familie von Floribert und an seine kongolesischen Freunde, die heute das Gewand des Martyriums getragen haben: eine Geste, die die Erinnerung an ihn und die Verbindung zu ihm lebendig hält. Es war eine intensive Feier, voller Gebete und Hoffnung für den Kongo und voller Solidarität mit einem Volk, das weiterhin nach Frieden und Gerechtigkeit sucht. Floribert spricht zu unserer Zeit, die vom Kult des Geldes und der Macht geprägt ist. Seine stille, aber klare Entscheidung hat heute einen heroischen Wert. Dieser junge Mann, der 2007 in Goma getötet wurde, ist zu einem Vorbild für alle geworden, die ein starkes und großzügiges Leben suchen. Sein Zeugnis bleibt lebendig und spricht zu allen.“ (Gesamte Rede)