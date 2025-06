Floribert Bwana Chui, das Zeugnis seiner Familie und Freunde

Am Sonntag, dem 15. Juni, wird in der römischen Basilika St. Paul vor den Mauern in Rom der kongolesische Laie Floribert Bwana Chui selig gesprochen, der 2007 im Alter von 26 Jahren wegen seines Widerstands gegen Korruption ermordet wurde. Die Feier wird von Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, geleitet. Floribert hinterlässt das Vorbild eines frommen und integren Menschen

Stanislas Kambashi, SJ – Vatikanstadt

Die Kirche der Demokratischen Republik Kongo feiert am Sonntag, dem 15. Juni, dem Hochfest der Heiligsten Dreifaltigkeit, die Seligsprechung des jungen kongolesischen Laien Floribert Bwana Chui, der als Märtyrer der Ehrlichkeit und moralischen Integrität bezeichnet wird und dessen Martyrium am 25. November letzten Jahres von Papst Franziskus anerkannt wurde. An der Seligsprechung von Floribert, der der Gemeinschaft Sant'Egidio angehörte, werden auch mehrere kongolesische Prälaten teilnehmen, darunter Kardinal Fridolin Ambongo, Erzbischof von Kinshasa, und Monsignore Willy Ngumbi, Bischof von Goma, der Diözese, aus der der zukünftige Selige stammt. Auch die kongolesische Gemeinde in Rom bereitet sich mit Freude auf dieses große Ereignis vor.

Lieber sterben als das Leben anderer gefährden

Floribert Bwana Chui Bin Kositi wurde am 7. Juli 2007 entführt, zwei Tage später wurde seine Leiche vor der Universite libre des Pays des Grands Lacs (ULPGL-Goma), einer privaten christlichen Bildungseinrichtung in der Provinz Nord-Kivu, gefunden. Als junger Kommissar des Office Congolais de Contrôle (OCC), der nationalen Zoll- und Warenkontrollbehörde, war Floribert dafür zuständig, die Konformität von Produkten zu überprüfen, die die Ostgrenze der Demokratischen Republik Kongo passierten. Seine Weigerung, sich der Korruption zu beugen, kostete ihn das Leben, da er beschlossen hatte, keine Lebensmittel aus Ruanda in sein Land einzuführen, die nicht über die erforderlichen Genehmigungen für den Verkauf und den Verzehr verfügten. Zeugenaussagen zufolge „zog Bwana Chui den Tod vor, Lebensmittel durchzulassen, die eine große Anzahl von Menschen hätten vergiften können“. Seine Ehrlichkeit und moralische Integrität kosteten ihn somit das Leben.

Die Freude seiner Mutter, Gertrude Kamara Ntawiha

Gertrude Kamara Ntawiha, die Mutter von Floribert, drückt ihre Freude und Dankbarkeit über eine Nachricht aus, die den Schmerz lindert, in den sie nach dem tragischen Tod ihres Sohnes versunken war. „Floribert“, so seine Mutter, „wurde im Namen seines christlichen Glaubens ermordet, weil er ein Bestechungsangebot abgelehnt hatte, das die Einfuhr von Lebensmitteln erleichtern sollte, die die öffentliche Gesundheit im Kongo gefährdet hätten. Er hat sich ganz klar bis zum Ende für Gott entschieden und den Tod gewählt, um in Christus zu leben.“ Mutter Gertrude bittet die Jugendlichen, dem Beispiel von Floribert zu folgen, sich nicht bestechen zu lassen und den Werten des Evangeliums zu folgen. Von den kongolesischen Behörden fordert sie Frieden, insbesondere in der östlichen Region der DR Kongo, wo Floribert getötet wurde und wo die Bevölkerung seit über drei Jahrzehnten unter der Bedrohung durch bewaffnete Gruppen und den Angriffen einiger Nachbarländer leidet.

Der Bruder: Floriberts Tod war nicht umsonst

Mit seiner Ehrlichkeit und moralischen Integrität ist Floribert Bwana Chui nicht nur ein Vorbild für die jungen Menschen in der Demokratischen Republik Kongo, sondern für junge Menschen auf der ganzen Welt, betont Trésor, der jüngere Bruder des zukünftigen Seligen. „Für mich war sein Kampf nicht umsonst, er hat seine Freiheit bewahrt. Das ist ein Vorbild für uns Christen, Katholiken, junge Menschen auf der ganzen Welt und insbesondere für diejenigen im Kongo, wo die Korruption noch bekämpft werden muss“, erklärt der junge Kongolese, der der Meinung ist, dass die Seligsprechung seines Bruders die Aufmerksamkeit der Welt auf diese traurige Realität lenken muss, die zu einer Vorgehensweise geworden ist, um unverhältnismäßige Gewinne zu erzielen. Das vorbildliche Leben von Floribert kann uns helfen, „gerechter und konsequenter zu sein, denn Geld oder weltliche Güter können nicht immer die Oberhand gewinnen“, betont Trésor.

Beten, dass „die Geißel der Korruption ein Ende findet“

Trésor erinnert sich an seinen älteren Bruder als einen vorbildlichen Menschen. „Er hatte seine eigene Art, sein christliches Leben zu leben, er lebte in der Furcht Gottes”. Floribert engagierte sich in verschiedenen kirchlichen Gruppen und Bewegungen, war Messdiener in der Kathedrale Saint-Joseph in Goma und sang im lateinischen Chor der Pfarrei Saint-Esprit. „Er hat seinen Glauben noch gestärkt, indem er das Evangelium in der Gemeinschaft Sant'Egidio weitergab, wo er ein Freund und Bruder war und sich für die Bedürftigsten, darunter auch Straßenkinder, einsetzte.“ Wenn Trésor eine Botschaft an Floribert richten könnte, würde er ihn bitten, „beim Schöpfer für den Kongo und für die ganze Welt Fürsprache einzulegen, damit diese Geißel der Korruption, dieses zersetzende Übel, ein Ende findet und wir in Gerechtigkeit leben können“. „Floribert“, fügt sein Bruder hinzu, „hat es verstanden, seine Freiheit zu bewahren und so sein Leben als Christ konsequent zu leben“. Trésor macht sich die Worte von Papst Franziskus zu eigen und betont, dass Floribert viel Geld hätte verdienen können, wenn er den Versuchungen nachgegeben hätte. Stattdessen habe er sich dafür entschieden, ehrlich zu sein und Nein zur moralischen Korruption zu sagen. Die Worte von Papst Franziskus sollten auch unsere Politiker in ihrem Leben inspirieren.

Floribert Bwana Chui, ein junger, gläubiger Beamter

Désiré Pengele, Beamter der Abteilung für Schadensersatz des kongolesischen Kontrollamtes (OCC), begleitete Floribert Bwana Chui bei seinen ersten Schritten in dieser Behörde in Kinshasa. Damals wurden ihm die neu eingestellten jungen Mitarbeiter des OCC, die dieser Abteilung zugewiesen waren, zur Betreuung im Rahmen ihrer Integration anvertraut. „Unter den neuen Hochschulabsolventen, die zwischen 2006 und 2007 kamen, war auch der sehr junge Floribert.“ In der Nähe ihres Büros in Gombe, einem Stadtteil der kongolesischen Hauptstadt, befindet sich die Pfarrei Sainte-Anne, wo jeden Morgen zwei Messen gefeiert werden, die erste für die Gemeindemitglieder und die zweite „von 7:00 bis 7:30 Uhr für die Christen, die früh ihre Häuser verlassen haben, um zur Arbeit nach Gombe zu fahren, aber die Gelegenheit nutzen, um vorher zu beten“, berichtet Désiré. „Dort begannen wir unseren Tag mit Floribert und gingen von dort aus zu Fuß zum Büro.“

Eine „geistige Freundschaft“, die über das Arbeitsverhältnis hinausging

So entstand eine „geistige Freundschaft“, die über eine einfache Arbeitsbeziehung hinausging. „Floribert hatte immer Bücher dabei und las viel, er war diskret und lernte viel.“ Das blieb auch so, als er aus persönlichen Gründen nach Goma zurückkehrte. Am Wochenende vor seinem Tod erzählt Désiré, dass er „in der Nacht von Sonntag auf Montag“ einen Traum hatte, in dem „Floribert mir dreimal sagte: ‚Pengele, halte durch‘“. Da er nichts davon verstand, versuchte der ehemalige Vorgesetzte am frühen Montagmorgen, ihn auf seiner Telefonnummer anzurufen, „weil er dachte, er brauche vielleicht ein Arbeitsdokument, wie es manchmal vorkam. Aber leider ging das Telefon nicht an”. Als Désiré im Büro ankam und einem Kollegen von seinem Traum erzählte, erfuhr er, dass Floribert am Wochenende in Goma entführt worden war und unauffindbar war. „Und etwa eine Stunde später kam derselbe Kollege unter Tränen zu mir und sagte mir, dass Floribert in Goma tot aufgefunden worden war”.

Der Abteilungsleiter reiste allein in die Hauptstadt Nord-Kivu, um an der Beerdigung teilzunehmen. Die anderen Kollegen ließen eine Messe lesen. „Ich glaube, ich habe ihn zweimal im Traum gesehen. Und schließlich erfuhr ich zu meiner großen Freude, dass der Heilige Vater Franziskus ihn zum Diener Gottes erhoben hatte und dass er später selig gesprochen werden sollte.“ „Ich habe immer von Floribert gesprochen, in der Hoffnung“, schließt er, „dass er für unser Land, für unsere Jugend und für unser Unternehmen, das Office Congolais de Contrôle, betet.“