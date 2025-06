Seligsprechung von Floribert Bwana Chui am 15. Juni in Rom, Delegationen aus dem Kongo und anderen afrikanischen Ländern

Hunderte von Vertretern der Gemeinschaft Sant'Egidio aus dem Kongo und anderen afrikanischen Ländern sind bereits in Rom eingetroffen. Delegationen aus aller Welt, große Beteiligung der Bevölkerung erwartet – Die Feier wird von Kardinal Semeraro geleitet, Konzelebranten sind unter anderem der Bischof von Goma, Willy Ngumbi, Kardinal Fridolin Ambongo und anderen kongolesische Bischöfe.

Mit großer Spannung wird die Seligsprechung von Floribert Bwana Chui erwartet, dem jungen Kongolesen aus der Gemeinschaft Sant'Egidio, der im Alter von nur 26 Jahren getötet wurde, weil er sich geweigert hatte, eine Ladung verdorbenen Reis über die Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda zu transportieren. Obwohl die Feierlichkeiten in Kivu aufgrund des Krieges in der Region nicht organisiert werden konnten, haben sich viele Menschen aus dem Kongo entschlossen, nach Rom zu kommen, um an der Eucharistiefeier teilzunehmen, bei der dieser Märtyrer am Sonntag, dem 15. Juni, um 17.30 Uhr in der Basilika St. Paul vor den Mauern in Rom selig gesprochen wird. Bei der Seligsprechung, die von Kardinal Marcello Semeraro, Präfekt der Kongregation für die Selig- und Heiligsprechungsprozesse, geleitet wird, konzelebrieren unter anderem der Bischof von Goma, Willy Ngumbi, Kardinal Fridolin Ambongo, Erzbischof von Kinshasa, und andere kongolesische Bischöfe. Es nehmen Hunderte von Vertretern der Gemeinschaft Sant'Egidio aus dem Kongo und anderen afrikanischen Ländern wie Benin, Burundi, der Elfenbeinküste, Malawi, Mosambik, Senegal und Togo teil. Einige von ihnen sind bereits in Rom eingetroffen, wo am Sonntag die Teilnahme von Tausenden von Menschen erwartet wird, darunter Delegationen aus Asien und Amerika sowie aus Italien und Europa.

Über die Figur von Floribert wurden Lieder komponiert, Gemälde gemalt und neue Zeugnisse in einem unveröffentlichten Video und einem Podcast gesammelt, die von den Jugendlichen für den Frieden der Gemeinschaft erstellt wurden und zusammen mit weiteren Informationen auf der Website www.santegidio.org verfügbar sind. Zu diesem Anlass ist auch ein Buch erschienen: Il Vangelo della gratuità. Floribert Bwana Chui, giovane martire africano per il XXI secolo (Das Evangelium der Unentgeltlichkeit. Floribert Bwana Chui, ein junger afrikanischer Märtyrer für das 21. Jahrhundert) von Francesco de Palma.

Die Feier wird auf der Website und auf der Facebook-Seite von Sant'Egidio sowie auf dem YouTube-Kanal von Vatican News, auf Padre Pio TV (Kanal 145 DT), Telepace (Kanal 75 DT) und KTO (französisch) übertragen.

Journalisten, Fotografen und Kameraleute, die über die Veranstaltung berichten möchten, werden gebeten, sich bis Samstag, 14. Juni, um 12 Uhr über die Plattform der Pressestelle des Heiligen Stuhls https://accreditamenti.salastampa.va/ zu akkreditieren.

Der Zugang für die Medien ist ab 16.30 Uhr über den Haupteingang der Basilika St. Paul vor den Mauern (Vierfachportikus) möglich. Im Inneren, links vom Hauptschiff, wird ein Platz für Fotografen und Kameraleute zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zur Feier und zu möglichen Interviews können beim Pressebüro der Gemeinschaft Sant'Egidio unter der E-Mail-Adresse [email protected] angefordert werden.