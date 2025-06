Die Ikonen unserer Zeit sind die Gesichter der Migranten, ihre verunsicherten Augen und ihr Blick voller Leid. Homilie von Kardinal Baldassare Reina bei der Gebetswache "Sterben auf dem Weg der Hoffnung"

Predigt von Kardinal Baldassare Reina, Vikar von Rom, in Santa Maria in Trastevere anlässlich der Vigil „Sterben auf dem Weg der Hoffnung"

Matthäus 25,31-40

"Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist! Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? 38 Und wann haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Darauf wird der König ihnen antworten: Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“

Wer weiß, wie oft wir diese Stelle aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, gehört haben, die die letzte große Rede Jesu enthält. Wer weiß, wie oft wir sie gehört haben, und doch müssen wir uns immer wieder von dieser Stelle betreffen lassen, die uns an die Bande der Geschwisterlichkeit erinnert.Alles beginnt in der Heiligen Schrift mit der Beziehung zweier Brüder, Kain und Abel, die, obwohl sie wissen, dass sie Brüder sind, nicht in Fülle leben, zumindest einer von ihnen lebt die Brüderlichkeit nicht in Fülle. Und auf die Frage Gottes an Kain, was mit seinem Bruder geschehen sei, antwortet Kain: Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Man möchte Kain fragen: Wie kannst du nicht wissen, dass du der Hüter deines Bruders bist? Du fragst dich das selbst, du fragst sogar Gott, musst Gott dir sagen, dass du der Hüter deines Bruders bist? Das ist die Geschichte vieler Brüder in der Heiligen Schrift, die leider von Neid, Kriegen und Bosheit geprägt ist. Und sie reicht bis zu Jesus, bis zur Beziehung zwischen ihm und seinen Jüngern.

Wir alle erinnern uns an den bitteren Ausdruck Jesu, als er vor Judas steht: Mit einem Kuss verrätst du mich. Diese Worte Jesu stehen im Zusammenhang mit einer großen Reflexion des Meisters über die letzten Dinge. Über das Gericht, über die Gewissheit, dass das Gericht Gottes kommen wird, und über die Kriterien dieses Gerichts. Jedes Mal, wenn ich diese Seite wieder lese, beeindruckt mich die Frage der einen und der anderen, der Gerechten und der Bösen: Wann denn? Ich war hungrig, ich war durstig, ich war fremd, ich war nackt, ich war hungrig, ich war im Gefängnis, wann denn! Das heißt: Ich habe es nicht bemerkt. Und es kehrt die Frage Kains zurück: Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Muss ich mich um meinen Bruder kümmern? Wann denn?

Die Gerechten stellen sich diese Frage, weil sie das Gute spontan getan haben, nicht weil jemand sie daran erinnert hat, dass es richtig ist, Fremde aufzunehmen, Hungrige zu speisen oder Nackte zu kleiden. Sie haben es spontan getan, weil sie die Brüderlichkeit in ihrem Herzen, in ihrem Blut hatten und das Bedürfnis verspürten, sie zu nähren.Die anderen stellen sich diese Frage, weil sie an Unterscheidungen gewöhnt sind: Muss ich das tun? Bin ich dafür zuständig? Bin ich etwa der Hüter meines Bruders? Wenn er nackt ist, wenn er ein Fremder ist, wenn er ein Ausländer ist, muss ich mich dann um ihn kümmern? Wo steht das geschrieben? Es ist immer die Schuld der anderen. Wenn sie also auf See sind oder die Balkanroute überqueren, wird sich schon jemand um dieses Problem kümmern müssen! Der Bruder wird zum Problem, sein Lebensbedürfnis wird zum Problem, sein Bedürfnis nach einer Zukunft wird zum Problem, sein Schrei nach Hoffnung wird zum Problem. Was Leben ist, wird zum Problem, und wenn es auf die Gleichgültigkeit vieler trifft, verwandelt sich das Leben in Tod.

Wir sind heute Abend hier, um unserer Brüder zu gedenken, die auf den verschiedenen Routen gestorben sind, aus Afrika oder über die Balkanroute, auf anderen Reisen der Hoffnung oder der Verzweiflung. Sie sind gestorben, weil sie nach Leben gesucht haben, weil sie eine Zukunft brauchten, Hoffnung. Sie hatten für sich und ihre Familien etwas anderes geträumt, etwas anderes als Hungersnot, etwas anderes als Stammeskriege, etwas anderes als Arbeitslosigkeit. Wir sind heute Abend hier, um ihrer zu gedenken, unterschiedlicher Sensibilitäten, Glaubensrichtungen, Religionen, Bekenntnisse, aber vereint durch diesen Schmerzensschrei. Vereint durch diesen unaufhörlichen, ununterbrochenen Schrei und das Bedürfnis nach Leben, dem wir nicht gleichgültig gegenüberstehen dürfen. Wir dürfen und können das nicht, sonst würden wir jede Form von religiöser Erfahrung und jede Form von authentischer Menschlichkeit zunichte machen. Denn der Mensch ist in dem Maße Mensch, in dem er den anderen wahrnimmt. Er nimmt ihn wahr, er erkennt, dass er da ist. Bin ich das vielleicht? Niemals! Es ist leicht, sich solche Fragen zu stellen.

Wir sind Männer, wir sind Frauen, wir gehören verschiedenen Glaubensrichtungen und Religionen an, in dem Maße, in dem wir den anderen wahrnehmen, denn der andere ist das, was wir brauchen, um zu sein. Nicht nur, weil wir in Beziehung stehen, sondern weil wir eine einzige Menschheitsfamilie sind und bilden. Wir sind alle Geschwister, wie uns Papst Franziskus, der kürzlich in den Himmel zurückgekehrt ist, in Erinnerung gerufen hat. Wir sind alle Geschwister! Als Geschwister sind wir also für das Leben des anderen verantwortlich. Es geht um sein Leben, es geht um mein Leben und, für diejenigen, die daran glauben, geht es auch um die Ewigkeit. Hier sagt uns Jesus, dass wir die Ewigkeit in dem Maße aufs Spiel setzen, in dem wir den anderen wahrnehmen. Wir können nach dem Höchsten, der Ewigkeit, streben, in dem Maße, in dem wir dem anderen Raum geben. Ohne den anderen gibt es keine Ewigkeit.

Seht, welche großartige Nachricht, welche gute Nachricht Jesus uns gebracht hat. Diese Wahrheit fällt uns noch schwer, sie in unser Leben, in unser Herz aufzunehmen. Wir sind gefangen in der Umklammerung des Egoismus, der uns glauben lässt, dass nur unsere Bedürfnisse legitim sind und wir uns selbst genügen. Und je mehr wir diese Denkweise nähren, desto mehr erfahren wir den Tod. Jesus hingegen sagt uns: Nimm den anderen wahr, damit dein Leben erfüllt und wahrhaftig ist. Die Ewigkeit ist nicht nur das, was wir nach dem Tod erfahren werden, sondern das ewige Leben ist in der Sicht Jesu ein erfülltes Leben, bereits in der Gegenwart. In dem Maße, in dem ich mein Herz für den anderen öffne, ihm Raum gebe, noch bevor ich etwas für ihn oder sie tue, ist mein Leben bereits ein Stück ewiges Leben, weil ich anderes Leben gesät habe, andere Leben ermöglicht habe.

Das ist die wahre Herausforderung, Brüder und Schwestern. Und heute wird unser Gebet, wie es in der einleitenden Ermahnung gesagt wurde, zu einem Appell an das Gewissen, an das Gewissen aller. Dieses Gewissen, das, wie Papst Franziskus auf seiner ersten apostolischen Reise nach Lampedusa erinnert hat, ein wenig eingeschlafen ist, sich selbst betäubt hat. So begann er seine Predigt. Ein Appell an das Gewissen, damit der andere respektiert, geliebt, aufgenommen wird, damit ihm das Recht auf Staatsbürgerschaft gewährt wird, damit ihm die Möglichkeit einer Zukunft gegeben wird. Ein Appell an das Gewissen, an uns selbst, denn wir sind nicht besser als andere. Und durch uns, wenn wir wirklich an diese ewige Botschaft glauben, durch uns an viele andere. Um eine Mentalität, eine Kultur der Gastfreundschaft zu schaffen. Der Gastfreundschaft, der Integration, des Respekts. Ausgehend von uns selbst, um zu anderen zu gelangen, damit dies zu einer Kultur, einer gemeinsamen Mentalität wird, die auch durch den Austausch mit Menschen mit anderen Meinungen genährt wird.

Und durch diese Mentalität dann zu politischen Entscheidungen im weitesten Sinne des Wortes zu gelangen. Entscheidungen, die die Voraussetzungen dafür schaffen, dass alle, vor allem die Schwächsten, respektiert werden. Lasst uns also heute Abend nicht nur für die Toten beten, sondern für alle, deren Gewissen einschlafen könnte, was auch uns passieren könnte. Lasst uns beten, dass unsere Menschlichkeit nicht kurzsichtig ist, sich nicht innerhalb bestimmter Grenzen verschließt, sondern eine große Gemeinschaft, eine große Familie ist, in der man sich des Leidens anderer annimmt. Denn wir wissen, dass dieses Leiden nicht nur das der anderen ist, sondern dass wir vielleicht alle ein wenig Verantwortung dafür tragen. Nehmen wir also die Freuden, die Schmerzen, das Leiden der anderen auf uns. Und alles geht vom Herzen aus, alles geht vom Blick aus.

Als ich hier hereinkam, so wie auch draußen, hat mich diese fast vollständige Überlagerung zwischen den Ikonen und den Ikonen von heute beeindruckt. Die heiligen Ikonen, die wir alle verehren und durch die wir beten können, und die Ikonen der Gegenwart, Gesichter, Augen, leidende Blicke, unsichere Blicke. Das sind unsere Brüder und Schwestern. Es sind Menschen, die durch das Fenster eines behelfsmäßigen Bootes vielleicht ein Stück Land, einen Streifen Land irgendwo gesehen haben und gedacht haben: Es gibt auch Leben für uns! Und vielleicht ist wenige Minuten später das provisorische Schlauchboot oder das provisorische Boot, auf dem sie unterwegs waren, gekentert, und sie fanden sich in einem Augenblick wieder, in dem sie statt auf einen Streifen Land zu blicken, sich erstickt fühlten, ertrunken im Meer. Sie sind unsere Geschwister, sie sind die Ikonen von heute.

Können wir durch diese Symbole beten? Ja! Denn dort ist das Antlitz Gottes. Es wäre viel einfacher gewesen, wenn Jesus gesagt hätte: Jedes Mal, wenn ihr diese Dinge getan habt oder nicht getan habt, als hättet ihr sie mir nicht angetan. Ein solcher Hinweis wäre einfacher gewesen. Stattdessen ist es beeindruckend, wie Jesus sich mit diesen Brüdern und Schwestern identifiziert: Ihr habt es mir angetan. Ohne jede Form der Vermittlung, ohne irgendwelche Konzepte dazwischenzuschalten, ohne zu denken oder Raum für Interpretationen zu lassen, dass es vielleicht er ist, dass er es nicht ist, unter der Bedingung, dass. Nein, ihr habt es mir getan! Denn ich war nackt, ich war fremd, ich war hungrig, ich war ein Fremder, ich war gefangen. Jesus sagt: Ich identifiziere mich mit diesen Menschen, ich bin sie. Und es wäre schön, wenn wir alle heute Abend die Logik des Meisters übernehmen würden: Ich bin sie. Ich bin nackt, ich bin hungrig, ich bin ein Fremder, ich bin ein Ausländer, ich bin ein Gefangener.

Es hat mich immer beeindruckt, wenn Papst Franziskus Gefangene besuchte, meist am Gründonnerstag, und immer wiederholte, er tat dies bis zum letzten Gründonnerstag, als er die Gefangenen im Regina Coeli besuchte, fast immer denselben Satz: Jedes Mal, wenn ich ein Gefängnis betrete, frage ich mich: Warum ihr und nicht ich? Es ist ein Prozess der Identifikation, denn ich, jeder von uns, sind diese unsere Geschwister. Wir hätten nicht nur sein können, weil wir nichts anderes getan haben, um ein anderes Leben zu verdienen. Die Vorsehung hat es so gewollt, aber wir hätten genauso gut sie sein können. Ja, wir sind sie, in dem Maße, in dem wir ihre Leiden und Hoffnungen auf uns nehmen. Lasst uns also wirklich in diesem Gebet zusammenkommen, das uns auch die Stimmen unserer Brüder und Schwestern hören lässt. Bitten wir den lieben Gott, dass er diejenigen, die auf See und auf anderen Routen gestorben sind, in sein Haus der Güte und Ewigkeit aufnimmt. Aber möge der liebe Gott in uns allen ein lebendiges Gewissen wecken, ein Gewissen des Evangeliums, damit wir so denken können, wie Jesus es uns gelehrt hat, durch das neue Gebot der Liebe: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe.