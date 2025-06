Sommerfreizeiten mit älteren Menschen, Menschen mit Behinderung und Geflüchteten in verschiedenen Städten Deutschlands und Österreichs: die Einsamkeit durch die Freundschaft überwinden

Seit vielen Jahren gibt es die schöne Tradition, dass Junge und Alte, Menschen mit Behinderung, Freunde aus der Mensa und viele andere, darunter auch zahlreiche Neueuropäer, gemeinsame Tage der Erholung und der Begegnung im Sommer verbringen. So wird der Traum des Zusammenlebens von Menschen verschiedener Lebenssituationen, Generationen und Nationen Wirklichkeit. Die Altersspanne reichte von einem Jahr bis 96 Jahren und das Sprachenspektrum von Deutsch, Ukrainisch, Türkisch bis Farsi. Doch die eine Sprache die alle vereint und die der Heilige Geist schenkt, ist die Sprache der Freundschaft.

Neben Spaziergängen, Gesprächen, Kennenlernen, Besichtigungen, gemütlichen und fröhlichen Abenden (mit Liedern, Spielen) widmeten wir unsere Aufmerksamkeit dem Hören auf das Wort Gottes im gemeinsamen Abendgebet und Gottesdienst. Ein Höhepunkt war das „Gebet für den Frieden“, das die Kinder vorbereitet hatten, durch eigens formulierte Fürbitten und Entzünden der Kerzen für jedes Land, das unter Krieg oder Konflikt leidet.



Außerdem setzten wir uns mit Situationen mehrerer Länder in der Welt auseinander, in der die Gemeinschaft Sant'Egidio anwesend ist und sich für Solidarität und eine bessere Zukunft einsetzt, angefangen bei den Schwächsten (z.B. Ukraine, Südsudan, Zentralafrikanische Republik).

Im Mittelpunkt stand in diesem Jahr das Lebenszeugnis unseres Bruders Floribert Mbwana Chui aus Goma in der DR Kongo. Freunde, die bei der Seligsprechung in Rom direkt dabei waren, berichteten über sein Leben und seine wesentliche ermutigende Bedeutung für die jungen Menschen im Kongo heute.



Die gemeinsamen Tage stärkten bestehende Freundschaften, ließen neue Freundschaften ungeachtet der Herkunft, Sprache und Lebenssituation entstehen und schenkten neue Energie für den täglichen Einsatz für mehr Menschlichkeit und ein solidarisches und friedliches Miteinander in unseren Städten und der Welt.