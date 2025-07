Die Tragödie des Krieges aus der Sicht von Menschen mit Behinderung: in Iwano-Frankiwsk, in der Ukraine, eine Ausstellung mit Werken der Bewegung "Die Freunde"

In der leidgeprüften Ukraine trifft der Krieg weiterhin vor allem die Schwächsten, wie Menschen mit Behinderungen. Indem wir ihnen zur Seite stehen, leisten wir Widerstand gegen den Krieg, wie es die Gemeinschaft seit Beginn der russischen Invasion fortlaufend tut. Am 3. Juli wurde in Iwano-Frankiwsk die "Bewegung Die Freunde" mit einer Ausstellung von Gemälden vorgestellt, die die Tragödie des Krieges aus der Sicht von Menschen mit Behinderungen zeigen.

Der Konflikt hat viele Menschen mit Behinderungen zur Flucht aus ihren Häusern gezwungen, die oft allein waren und Gefahr liefen, nicht die notwendige Hilfe zu erhalten. Aus diesem Grund hat die Gemeinschaft in Iwano-Frankiwsk zwei Häuser für fünf Menschen eingerichtet, die aus einer Einrichtung in Kiew evakuiert wurden. Es wurde auch eine Kunstwerkstatt eröffnet, an der Menschen mit Behinderungen teilnehmen, die teilweise in Einrichtungen und teilweise in Familien leben und sowohl aus der Stadt stammen als auch vertrieben wurden. Neben der Werkstatt nehmen diese Menschen an den Gebeten der Gemeinschaft und an Initiativen zur Hilfe für Bedürftige teil.

An der Ausstellung "Die Freunde" nahmen auch viele Kinder und Jugendliche teil, die "Jugend für den Frieden". Viele von ihnen begegneten zum ersten Mal Menschen mit Behinderungen: eine Erfahrung, die es den Jugendlichen ermöglichte, viele Vorurteile und Klischees abzubauen. Darüber hinaus sammelten die Freunde von der Bewegung "Die Freunde" Spenden für Sommerfreizeiten für Kinder: ein Zeichen für ein Netzwerk der Solidarität, das durch das Engagement von Sant'Egidio trotz des Krieges Bestand hat.

Oksana Bilous, Koordinatorin der Ausstellung, sagte: „Wir haben diese Ausstellung organisiert, um möglichst vielen Menschen in Iwano-Frankiwsk unsere Arbeit näher zu bringen. Wir möchten betonen, dass es in der Gesellschaft immer noch zu viele Stereotypen und Vorurteile gegenüber Menschen mit geistiger Behinderung gibt. Aber wir wollen diese Stereotypen abbauen und deutlich machen, dass es sich um Menschen handelt, die aktiv, glücklich und interessant sein und ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten können.“