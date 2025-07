In Goma feiern Tausende die Liturgie am Gedenktag des Seligen Floribert, der jetzt in einer ihm geweihten Kapelle im Wallfahrtsort des Heiligesten Sakraments bestattet ist

Mehr als 6000 Menschen versammelten sich am frühen Morgen des 8. Juli auf dem Platz vor der Wallfahrtskirche des Hl. Sakraments in Goma im Osten des Kongo, um an der Liturgie zum Gedenken an den seligen Floribert und an der Überführung seines Leichnams in eine ihm gewidmete Kapelle innerhalb der Wallfahrtskirche teilzunehmen.

Die Feier wurde von Erzbischof Fulgence Muteba Mugalu von Lubumbashi, Präsident der CENCO, zusammen mit elf Bischöfen und etwa 200 Priestern, darunter der Postulator für die Seligsprechung von Floribert, Don Francesco Tedeschi und Don Angelo Romano, Rektor der Wallfahrtskirche der Neuen Märtyrer in der St. Bartholomäus-Basilika in Rom, als Vertreter der Gemeinschaft Sant'Egidio.

Die Liturgie war geprägt von festlichen Gesängen und einer großen Beteiligung der Bevölkerung, darunter eine zahlreiche Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio aus Goma und den umliegenden Städten. Am Ende begaben sich die Zelebranten zum Grab des seligen Floribert Bwana Chui, um dort zu beten, wo mehrere Blumenkränze als Zeichen der Ehrerbietung niedergelegt wurden.

„Heute blickt die ganze Welt auf Goma“, sagte Don Francesco Tedeschi, „denn überall, wo Sant'Egidio ist, wird der Gedenk an Floribert gefeiert, der mit der Gemeinschaft Sant'Egidio seine Liebe zu den Armen bis zum Ende gelebt hat. Heute wird dieser Ort, an dem er ruht, zum Ort unseres Gebets. Ich hatte die Gnade, Floribert kennenzulernen“, fuhr der Postulator fort. „Er war kein resignierter junger Mann. Er hatte Mut, Lebenswillen und blickte voller Hoffnung und Glauben in die Zukunft, weil er wusste, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Heute lädt uns Floribert ein, in die Zukunft zu blicken und dafür zu arbeiten, dass es Hoffnung und Frieden für alle gibt: für den Kongo, für Afrika, für die Welt.“

Der Bischof von Goma, Monsignore Willy Ngumbi Ngengele, erinnerte zum Abschluss der Feier an Floriberts Engagement mit Sant'Egidio für Straßenkinder und ältere Menschen und daran, wie er 2004 das erste Weihnachtsessen für die Armen in Goma organisiert hatte.