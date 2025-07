Die Homilie von Erzbischof Vincenzo Paglia bei der Gedenkliturgie für Floribert Bwana Chui

Schrifttext: Lukas 6

Liebe Schwestern und Brüder,

heute feiern wir den liturgischen Gedenktag von Floribert, der am 15. Juni dieses Jahres von Papst Leo selig gesprochen wurde. Es ist das erste Mal, dass wir diesen Tag begehen. Und wir werden diesen Tag jedes Jahr als gesegnetes Andenken feiern. In der Nacht vom 7. auf den 8. Juli wurde Floribert ermordet. Während die mörderischen Hände ihn niederschlugen, nahmen die Hände des Herrn ihn auf und brachten ihn in den Himmel, als Zeugnis der Kraft der Liebe. Dieser Festtag sagt uns, dass der Tag, an dem Floribert durch mörderische Hände ermordet wurde, vom Herrn aufgenommen und in den Himmel gebracht wurde. Und nun gehört er zu jener „unermesslichen Schar”, von der die Apokalypse spricht, die Tag und Nacht vor dem Thron des Lammes steht. Ja, Floribert, Sohn der Gemeinschaft und unser Bruder, steht vor Gott. Er ist ein Beispiel dafür, wie man das Evangelium lebt, wie man es hört und in die Tat umsetzt. Die Frage, die er sich in den Tagen der Prüfung stellte: „Lebe ich für Christus?“, ist die entscheidende Frage des Jüngers, die Frage eines jeden von uns. Er entschied sich für Jesus. Papst Franziskus sagte über ihn: „Er hätte gehen können, man hätte ihn nicht entdeckt, und er hätte sogar davon profitiert. Aber als Christ betete er, dachte an die anderen und entschied sich für die Ehrlichkeit, indem er Nein zur schmutzigen Korruption sagte. Das bedeutet, die Hände sauber zu halten, während die Hände, die mit Geld handeln, sich mit Blut beschmutzen […] Lasst euch nicht vom Bösen besiegen, glaubt nicht an die dunklen Machenschaften des Geldes, die in die Nacht stürzen. Ehrlich zu sein bedeutet, am Tag zu leuchten, das Licht Gottes zu verbreiten, die Glückseligkeit der Gerechtigkeit zu leben: Besiegt das Böse mit dem Guten!“ Liebe Schwestern und Brüder, Floribert hat auf das Evangelium gehört und es buchstabengetreu in die Tat umgesetzt: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es retten.“ Floribert wollte sich nicht selbst retten, er dachte nicht an seinen eigenen Vorteil; er folgte dem Herrn und entschied sich, das Leben anderer zu retten. Er ist wirklich ein Vorbild, an dem wir uns orientieren sollten. Das liturgische Fest sagt uns auch, dass Floribert ein Fürsprecher mit uns und für uns ist. Die katholische Kirche, die dieses Geheimnis sorgfältig bewahrt, nennt es „Gemeinschaft der Heiligen“, um zu sagen, dass es keine Trennung zwischen der Kirche im Himmel und der Kirche auf Erden gibt. Kurz gesagt, nicht nur der Individualismus, auch der religiöse, ist besiegt, sondern es wird vielmehr die Gemeinschaft des „Wir“ um den Herrn herum betont. Die direkte Beziehung, die jeder Jünger zum Herrn hat, wird nicht ausgelöscht, sondern es wird betont, dass wir nicht von den anderen getrennt sind. Der öffentliche Gottesdienst, den wir heute beginnen, ist in erster Linie eine Einladung an uns, die Söhne und Töchter der Gemeinschaft, der er angehörte, und an die Diözese Goma, uns auch im Gebet an ihn zu wenden, damit er für uns beim Herrn Fürsprache einlegt. Ja, liebe Schwestern und Brüder, wir haben in Floribert einen Bruder, der Tag und Nacht vor Gott steht. Er ist zusammen mit unseren Brüdern und Schwestern, die uns vorausgegangen sind, unser Fürsprecher und auch der Fürsprecher all derer, die ihn anrufen werden. Ihm vertrauen wir die Gemeinschaft an, damit sie vor dem Bösen bewahrt bleibt, ihn bitten wir, den Schrei, der aus Afrika und von seinen jungen Menschen aufsteigt, vor Gott zu bringen, damit sie zu einem Leben in Frieden und Gerechtigkeit auferstehen, ihn bitten wir um die besonderen Gnaden, die uns besonders am Herzen liegen. Vergessen wir nicht, dass die Heiligsprechung mit dem Wunder verbunden ist, das der Herr auf seine Fürsprache hin vollbringen will. Möge Floribert ein Vorbild und auch ein Fürsprecher bei Gott für uns sein. Amen.