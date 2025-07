In Malawi eine Versammlung der Jugend für den Frieden mit Marco Impagliazzo: ein Blick auf den Seligen Floribert für eine Zukunft, in der alle am selben Tisch sitzen

Am 12. Juli fand in Blantyre eine große Versammlung der Jugend für den Frieden statt, an der Jugendliche aus verschiedenen Teilen Malawis und aus vielen Schulen, in denen die Bewegung vertreten ist, teilnahmen. Mehr als tausend Jugendliche versammelten sich mit Marco Impagliazzo zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Floribert und die Jugend: alle an einem Tisch“.

In Malawi sind mehr als 51% der Bevölkerung unter 18 Jahre alt. In den letzten Jahren hat das Angebot an Hochschulbildung erheblich zugenommen, dem jedoch keine entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeiten gegenüberstehen. Arbeitslosigkeit und Abwanderung betreffen die junge Generation unmittelbar und verletzen sie zutiefst. Ein Widerspruch, der die Hoffnung auf die Zukunft trübt und die Begeisterung der Jugendlichen von Grund auf untergräbt. Malawi hat in den letzten Jahren den Sprung in die globalisierte Welt geschafft und rasante Veränderungen erlebt.

In dieser sich wandelnden Gesellschaft mit einem starkem Wirtschaftswettbewerb findet der Vorschlag der Jugend für den Frieden großen Anklang, der Hoffnung und Mut schenkt. Der grundlegende Übergang „vom Ich zum Wir”, um eine Welt zu schaffen, die wie „ein Tisch ist, an dem Platz für alle ist”, wie es der Selige Floribert ausdrückte, wurde von vielen begrüßt.

Marco Impagliazzo hat zehn Punkte für ein alternatives Leben formuliert, das die Welt verbessern soll, darunter: Nein zu Gewalt, Ja zu Dialog und zur Begegnung; Nein zur Ignoranz, Ja zu Wissen und Bildung. Ein weiterer Ausspruch von Floribert Bwana Chui: „Es gibt immer einen anderen Weg”. „There is always another way” war der Slogan, der von den Jugendlichen in der Versammlung immer wieder wiederholt wurde.

Viele Jugendliche drückten ihre Dankbarkeit für die Geschichte des jungen kongolesischen Märtyrers aus, der als Quelle der Inspiration, „Symbol des Mutes”, „Baum des Friedens” und Zeuge eines alternativen und möglichen Weges bezeichnet wurde, „der die afrikanischen Jugendlichen stark machen kann”, damit sie „von einem anderen Afrika träumen und es aufbauen können, das großzügig und frei von der Diktatur des Materialismus ist”. „Wenn wir seinem Beispiel folgen, wird Gott stolz auf uns sein und uns mit Segen erfüllen”, kommentierte ein Jugendlicher.

In den Tagen zuvor hatte Blantyre mehr als hundert Vertreter aus Städten und Dörfern zu einem zweitägigen Treffen empfangen, bei dem die wichtigsten Herausforderungen, vor denen das Land steht, deutlich wurden. (hier das Foto)

Malawi ist traditionell ländlich geprägt, mehr als 85% der Bevölkerung leben auf dem Land. Wie in anderen Teilen der Welt hat sich auch hier das Phänomen der Urbanisierung verschärft, was neue Herausforderungen mit sich gebracht und die typischen Widersprüche eines ungleichmäßigen und schnellen Wachstums offenbart hat. Das Land bereitet sich außerdem auf die bevorstehenden Wahlen vor, die für kommenden September angesetzt sind. Während der beiden Tage wurden die zunehmende Gewalt in einigen Stadtvierteln sichtbar. Es ist eine auf unterschiedliche Weise sichtbare Unzufriedenheit der Jugend angesichts der wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten, mit denen das Land zu kämpfen hat. Es herrscht ein angespanntes Klima im Vorfeld der Wahlen. Malawi war jedoch immer ein friedliches Land und angesichts der persönlichen Geschichte des Seligen Floribert und der Geschichte des Kongo, der seit Jahrzehnten von einem Bruderkrieg heimgesucht wird, wurde betont, dass das Geschenk des Friedens nicht verschwendet werden darf, sondern eine Gelegenheit sein muss, vielen Menschen das Evangelium weiterzugeben, darunter auch einer aufstrebenden, aber lebendigen Mittelschicht der malawischen Bevölkerung.

In dieser Situation kann das Beispiel des jungen afrikanischen Märtyrers viele, auch in Malawi, dazu inspirieren, sich der Macht und dem Geldkult zu widersetzen und zu zeigen, dass es immer eine Alternative zu Bösem, Gleichgültigkeit und Korruption gibt.