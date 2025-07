In Malawi lebt ein Volk von Kindern mit großen Schwierigkeiten. In Blantyre hat Sant'Egidio eine "Stadt für die Kinder" geschaffen

In Malawi sind mehr als 50% der 22 Millionen Einwohner Kinder, ein Volk von Kindern und Jugendlichen, die größtenteils unter schwierigen Bedingungen leben. Die Kindersterblichkeit liegt bei 28% und 37% der Kinder unter fünf Jahren sterben an Krankheiten oder Unterernährung.

Ein Volk von Kindern, denen das Land aufgrund der tiefen Armut, unter der es leidet, weder eine sichere Zukunft noch die Grundrechte auf Gesundheit und Bildung bieten kann. Vor diesem Hintergrund hat die Gemeinschaft Sant'Egidio von Anfang an begonnen, sich um die ärmsten Kinder zu kümmern und sie durch die 120 Schulen des Friedens, die in den ärmsten Gebieten des Landes verteilt sind, bei ihrer Bildung und ihrem Wachstum zu unterstützen.

Seit 2010 hat Sant'Egidio am Stadtrand von Blantyre, in der Ortschaft Machinjiri, ein kostenloses Ernährungszentrum eröffnet, das unterernährte Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren aufnimmt, ihnen eine sichere Mahlzeit garantiert und sie in ihrer Entwicklung begleitet. Jeden Tag besuchen über 600 Kinder das Zentrum vor oder nach der Schule, um eine Mahlzeit zu erhalten und weiterzulernen. Für sie ist das Mittagessen bei Sant'Egidio oft die einzige Mahlzeit des Tages. Ihr Wachstum und ihre Gesundheit werden ständig von den Ärzten von DREAM überwacht. Alle Kinder werden im BRAVO!-Programm von Sant'Egidio registriert, um ihnen mit der Geburtsurkunde eine rechtliche Identität zu garantieren und sie vor Missbrauch und Ausbeutung zu schützen.

Die meisten Kinder kommen aus Alleinerziehenden-Familien, in denen die Mütter in der Landwirtschaft beschäftigt sind und nicht genügend Zeit haben, sich um ihre Kinder zu kümmern.

Mit der Zeit wurde klar, dass viele Mädchen nicht zur Schule gingen, weil sie sich um ihre jüngeren Geschwister kümmern mussten. Aus diesem Grund hat Sant'Egidio im Ernährungszentrum auch einen Kindergarten für 60 Kinder im Alter von 3 bis 5 Jahren eingerichtet, damit die Mädchen regelmäßig zur Schule gehen können. Im Kindergarten lernen die Kleinen Englisch und Schreiben, sie knüpfen Kontakte und spielen mit anderen. Es ist ein Ort, an dem sie ihre oft verwehrte Kindheit in vollen Zügen genießen können und gleichzeitig einen sicheren Ort fernab von den Gefahren der Straße finden.

Jeden Monat organisieren die Koordinatoren des Zentrums und die Lehrerinnen Treffen mit den Müttern, um die Probleme der Kinder zu besprechen und Kurse zu Gesundheits- und Ernährungserziehung anzubieten, um so die Mütter bei der Betreuung ihrer Kinder zu unterstützen. Jeden Samstag begleiten die Jugendlichen für den Frieden 200 Kinder, die in Altersgruppen aufgeteilt werden, sie lernen und werden zu Gewaltlosigkeit und Freundschaft gegenüber allen erzogen. Viele dieser Jugendlichen sind ehemalige Kinder, die im Ernährungszentrum aufgewachsen sind und sich heute verpflichtet fühlen, den Kleineren zu helfen, so wie ihnen selbst in der Vergangenheit geholfen wurde.

Das Machinjiri-Zentrum, das Johannes Paul II. gewidmet ist, ist für die gesamte Region ein wichtiger Bezugspunkt für Kinder. Es gilt als echte „Stadt der Kinder”, in der die Ärmsten aufgenommen, geliebt und beim Aufwachsen unterstützt werden, um ihnen die Würde und Freude ihrer Kindheit zurückzugeben.