Auf Zypern hat der Urlaub der Solidarität in den Flüchtlingslagern Pournara und Korfino begonnen

Auf der Insel Zypern hat der Urlaub der Solidarität der Gemeinschaft Sant'Egidio begonnen. Sie setzt sich für für die Flüchtlinge in den Lagern von Pournara, etwa zwanzig Kilometer von der Hauptstadt Nikosia entfernt, und Kofinou ein. Aus verschiedenen Städten Italiens und Europas (darunter Belgien, Spanien, Deutschland und Frankreich) sind bereits Freiwillige eingetroffen, die sich bis Ende August in Gruppen von jeweils 200 Personen abwechseln und eine ständige Präsenz und zahlreiche Aktivitäten für die minderjährigen Flüchtlinge und ihre Familien oragnisieren.

Am 24. Juli, wurde in Pournara das „Zelt der Freundschaft” eröffnet, wo die derzeit 200 Flüchtlinge im Lager jeden Abend an schön gedeckten und dekorierten Tischen in einer familiären Atmosphäre essen können, geschützt vor den sehr hohen Temperaturen in der Region. Sie werden von den Freiwilligen der Gemeinschaft bedient, die ihnen in diesen Tagen nicht nur helfen, sondern sie auch besser kennenlernen möchten. All dies steht im Zeichen des Schutzes der Menschenwürde und des Aufbaus von Zukunftsperspektiven für Menschen, die Leid, Entbehrungen und oft auch Gewalt erfahren haben. Sie kommen überwiegend aus Syrien, aber auch aus Afghanistan, Iran, Somalia und Gaza sowie aus einigen Ländern Afrikas südlich der Sahara. Sie haben einen Traum von einer Zukunft in Europa und sind auf dieser Insel angekommen, müssen aber auf eine schwer zu erlangende Anerkennung warten.

Nächste Woche beginnen auch die Aktivitäten im Lager Kofinou, wo sich 600 Flüchtlinge befinden, darunter 120 Minderjährige, für die die Schule des Friedens organisiert wird (Spiele, Animation, aber auch Unterricht). In beiden Lagern, aber auch für die Flüchtlingsfamilien in Nikosia, werden Englischkurse für Erwachsene und Jugendliche organisiert. Für die zahlreichen unbegleiteten Minderjährigen werden Ausflüge auf die Insel organisiert, um ihnen die interessantesten Orte näherzubringen.