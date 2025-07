Das Jubiläum der Hoffnung. eine Woche der Jugend für den Frieden mit Begegnungen, Gebet und Austausch

Vom 29. bis 31. Juli finden in Rom Versammlungen und Konferenzen statt, die von Schülern und Studenten der Gemeinschaft in Vorbereitung auf das Treffen mit Papst Leo in Tor Vergata organisiert werden – Die Figur des seligen Kongolesen Floribert Bwana Chui, ein Verteidiger der Armen. Pilgerfahrten zum Gedenkort für die neuen Märtyrer in der Basilika St. Bartholomäus auf der Tiberinsel

Es kündigt sich eine intensive Woche im Zeichen der Freundschaft und des Kennenlernens für Tausende von Jugendlichen an, die sich in Rom versammeln, um am mit Spannung erwarteten Höhepunkt des Jubiläums der Hoffnung teilzunehmen: dem Treffen in Tor Vergata mit Papst Leo XIV., 25 Jahre nach dem Weltjugendtag 2000 mit Johannes Paul II. In Vorbereitung auf dieses Ereignis gibt es viele Gebete und Begegnungen, die von den Jugend für den Frieden organisiert werden, einer Bewegung, die mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbunden ist und sich täglich für Kinder in Not, Obdachlose, Flüchtlinge und alleinstehende ältere Menschen einsetzt und mit der Öko-Werkstatt Projekte für nachhaltige Solidarität durchführt. Hunderte von Jugendlichen für den Frieden, Schüler und Studenten aus Rom, aber auch aus verschiedenen italienischen und europäischen Städten, werden ihren Altersgenossen von der Schönheit eines Lebens erzählen, das im Dienst des Evangeliums, der Armen und des Friedens verbracht wurde.

Es sind einige Konferenzen geplant, um mit einigen Experten verschiedene Themen zu vertiefen, angefangen bei dem der „neuen Märtyrer“. Der Geschichte von Floribert Bwana Chui, dem jungen Mann aus der Gemeinschaft Sant'Egidio in Goma im Kongo, der 2007 wegen seines Widerstands gegen einen Bestechungsversuch zum Nachteil der Bevölkerung gemartert und kürzlich selig gesprochen wurde, ist eine Konferenz gewidmet, die morgen, Dienstag, 29. Juli, um 11 Uhr in Trastevere, Via della Paglia 14b, stattfindet. Weitere Veranstaltungen finden vom 30. Juli bis 1. August, jeweils um 17 Uhr, am selben Ort statt, und zwar in folgender Reihenfolge: „Ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen”, „Die Peripherien des Lebens – Kinder und ältere Menschen” und „Selig sind die Friedensstifter”, während in der Basilika Santa Maria in Trastevere vom 30. Juli bis 1. August zu zwei verschiedenen Zeiten, um 18 und um 20 Uhr, für den Frieden gebetet wird. An denselben Tagen sind auf dem Platz vor der Basilika einige Festlichkeiten geplant.

Während des Jugendjubiläums wird außerdem ein großer Pilgerandrang am Gedenkort für die neuen Märtyrer in der Basilika St. Bartholomäus auf der Tiberinsel erwartet, wo Gedenkgegenstände an die Glaubenszeugen des 20. und 21. Jahrhunderts aufbewahrt werden. Bereits mehr als tausend junge Menschen aus aller Welt haben sich für einen Besuch dieses Ortes angemeldet, der von Johannes Paul II. gewünscht und nach dem Großen Jubiläum des Jahres 2000 der Gemeinschaft Sant'Egidio anvertraut wurde.