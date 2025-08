2. August: Gedenktag des Genozids an den Roma und Sinti

Am 2. August 1944, vor 81 Jahren, wurde das sogenannte „Zigeunerlager” von Auschwitz-Birkenau aufgelöst: In einer einzigen Nacht wurden über 4.000 Menschen – überwiegend Frauen und Kinder – in Gaskammern ermordet. Um an diese Tragödie zu erinnern, wird seit einigen Jahren der Roma Genocide Remembrance Day begangen, der Tag des Gedenkens an den Völkermord an den Roma und Sinti während des Zweiten Weltkriegs. In der Sprache der Roma wird diese Vernichtung Porrajmos (Verschlingung) oder Samudaripé (Auslöschung) genannt und forderte den Tod von etwa einer halben Million Menschen dieser Bevölkerungsgruppe.

So erinnerte sich Piero Terracina, Überlebender von Auschwitz und direkter Zeuge der Liquidierung des Zigeunerlagers, an diese Nacht:

„Ich war eingesperrt, es war Nacht und Ausgangssperre, aber ich habe alles gehört. Mitten in der Nacht hörten wir deutsche Schreie und das Bellen von Hunden. Der Befehl wurde gegeben, die Baracken des Zigeunerlagers zu öffnen: Von dort drangen Schreie, Weinen und einige Schüsse. Plötzlich, nach mehr als zwei Stunden, war es still. Kurz darauf sahen wir aus unseren Fenstern die hohen Flammen des Krematoriums. Am Morgen war unser erster Gedanke, zum Zigeunerlager zu schauen: Es war völlig leer. Nur Stille und die Fenster der Baracken schlugen im Wind.“

So schrieb Ceija Stojka, eine österreichische Roma, die im Alter von nur acht Jahren nach Auschwitz deportiert wurde:

„Als ich in Österreich geboren wurde, zählte meine Familie mehr als 200 Personen. Nur sechs von uns haben den Krieg und die Vernichtung überlebt. Ich war ein Kind und musste andere Kinder, alte Menschen, Frauen und Männer sterben sehen. Ich lebte zwischen Toten und Halbtoten in den Lagern. Und ich fragte mich: Warum? Was haben wir falsch gemacht? Ich höre noch immer die Schreie der SS, ich sehe die blonden Frauen, die Aufseherinnen mit ihren großen Hunden, die uns mit Füßen traten. Ich rieche den Geruch der verbrannten Leichen. Wie kann ich mit diesen Erinnerungen leben? Wie kann ich vergessen, was wir erlebt haben? Das kann man nicht vergessen! Und Europa darf es nicht vergessen!"

Die Erinnerung an den Porrajmos ist Anlass, über das Böse nachzudenken, das durch rassistische Ideologien hervorgerufen wurde, die Diskriminierung und Vernichtung in Konzentrations- und Vernichtungslagern geschürt haben. Es ist die Geschichte einer jahrhundertelangen Verfolgung der größten Minderheit Europas. Eine noch immer offene Wunde des Kontinents, die das Gewissen fragt, wie viele gewalttätige Worte und Haltungen noch heute gegenüber Sintis und Roma bestehen und wie weit eine echte Integration einer Gemeinschaft, die zum Großteil aus Kindern und Jugendlichen besteht, in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Wohnen noch entfernt ist.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio, die seit Jahren an der Seite der Roma und Sinti steht, schließt sich dieser Minderheit an und lädt alle ein, sich an ihre von Verachtung und Verfolgung geprägte Geschichte zu erinnern, damit niemand mehr am Rande der Erinnerung und der Gesellschaft zurückbleibt.