Die Appelle der Kirche gegen "sinnloses Gemetzel". Gedanken von Andrea Riccardi im Corriere della Sera

Vor mehr als hundert Jahren forderte Papst Benedikt XV. am 1. August 1917 in einem Brief an die kriegführenden Staatsoberhäupter die Regierungen und Völker im Krieg auf, „wieder zu Brüdern zu werden”. Dieses Dokument ist auch heute noch aktuell und wegweisend. Es enthält einen Ausdruck, der trotz der vergangenen Zeit nichts von seiner Aktualität verloren hat: „dieser schreckliche Kampf, der jeden Tag mehr als sinnloses Gemetzel erscheint“. Der Ausdruck „sinnloses Gemetzel“ ist in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen und gilt als eine der treffendsten Definitionen für Krieg. Der Papst wollte, dass er beibehalten wird, während die Staatssekretariat des Diplomaten Kardinal Gasparri seine Streichung forderte. Der Ausdruck wurde sofort populär, als Alternative zur Kriegspropaganda, sodass der Papst des Defätismus bezichtigt und – so von General Cadorna – für die Niederlage von Caporetto verantwortlich gemacht wurde. Die französischen Katholiken reagierten eisig. Es kam zu Beleidigungen: Benedikt wurde als „Kraut” (deutsch) oder „Verfluchter XV.” bezeichnet.

Wenn wir heute auf das Drama in Gaza blicken, das bombardiert und ausgehungert ist, sehen wir wieder ein „sinnloses Gemetzel”. Es gibt keinen Grund dafür, außer der Gewalt. Und ist der Tribut an Menschenleben, den die Ukrainer seit dreieinhalb Jahren jeden Tag zahlen, nicht ein „sinnloses Gemetzel”?

Das Jahr 1917 ist der Gründungsakt für das „Friedensamt” der Päpste, das ein roter Faden der letzten zwei Jahrhunderten geworden ist und den Krieg nicht nur religiös, sondern auch wegen des von ihm verursachten Leids die Berechtigung entzieht („Es gibt keinen gerechten Krieg”, sagte Franziskus). Bergoglio weiter: „Jeder Krieg hinterlässt die Welt schlechter, als er sie vorgefunden hat”. Die Autorität der Kirche kommt aus der Erinnerung: Sie spricht von Frieden, weil sie sich an die vielen Tragödien des Krieges erinnert. Vor der UNO stellte sich Paul VI. so vor: „Wir als Experten der Menschheit“, und dann forderte er: „Jamais plus la guerre!“ Die Autorität der Kirche kommt auch daher, dass sie sich zur Stimme der vom Krieg überwältigten armen Menschen macht: „Stimme der Toten und der Lebenden“, sagt Paul VI.

Die katholische Kirche erlebt als eine Internationale Völkerfamilie jeden Konflikt, insbesondere den Weltkrieg, als internen Riss. Der Papst will „unparteiisch“ zwischen den Kriegführenden sein, sich für Frieden und humanitäre Hilfe einsetzen (so seit 1914). Das Ideal ist ein Zusammenleben – schreibt Benedikt – „im Geist der Versöhnung, unter Berücksichtigung ... der Bestrebungen der Völker und, wo nötig, unter Koordinierung der eigenen Interessen mit den gemeinsamen Interessen der großen Menschheitsfamilie“. In diese Vision fügt sich heute die Beharrlichkeit des Vatikans auf zwei Staaten, einen israelischen und einen palästinensischen, ein. Im Text sind zwei Punkte entscheidend für die Beendigung des Krieges: Schiedsverfahren und Abrüstung. In Bezug auf die Wiederaufrüstung war das Papsttum stets kritisch und stand mit seiner Haltung einem Militärvertreter nahe, wie es Präsident Eisenhower war: „Wir müssen uns vor der unbegrenzten Macht des militärisch-industriellen Komplexes hüten.”

Die Schiedsgerichtsbarkeit entwickelt sich im Laufe der Zeit aus dem Vertrauen in den Dialog und in die internationalen Institutionen im Lichte der notwendigen Achtung des Rechts. Der Brief von 1917 beschränkt sich nicht auf Grundsätze, sondern wirft Probleme auf, die gelöst werden müssen: die Befreiung Belgiens von den Deutschen, die Rückgabe der Kolonien an Deutschland, der Streit zwischen Rom und Wien, Armenien (der Papst hatte die Armenier, Opfer des Völkermords durch die Osmanen, verteidigt), die Wiedergeburt Polens und anderes. Das Recht wird erwähnt, aber ein Kompromiss „angesichts der immensen Vorteile eines dauerhaften Friedens mit Abrüstung” wird nicht ausgeschlossen. Der Wert der päpstlichen Interventionen besteht darin, auch wenn die allgemeine Meinung stark gespalten ist, stets die Alternative des Friedens durch Verhandlungen aufzuzeigen.

Ähnliche Positionen inspirieren die internationalen Akteure heute wenig. Wir leben in einem Zeitalter der Gewalt, außerhalb des internationalen Rechts, in dem Diplomatie und internationale Gremien diskreditiert werden. Die Politik des Heiligen Stuhls zielt hingegen darauf ab, vom Zeitalter der Gewalt zu einem „Zeitalter der Verhandlungen” überzugehen: eine „Verhandlungsbewegung der Geschichte, die auf allen Ebenen den Abbau von Mauern und deren Ersatz durch Brücken erfordert”, wie La Pira sagte.

So drückte es Leo XIV. aus: „Lasst uns zusammenkommen, lasst uns miteinander reden, lasst uns verhandeln! Krieg ist niemals unvermeidlich, Waffen können und müssen schweigen, denn sie lösen keine Probleme, sondern verschärfen sie nur.” Die Geschichte bestätigt für die Kirche (und nicht nur für sie), dass Krieg ein sinnloses Gemetzel ist. Wir müssen ein neues Kapitel aufschlagen und ein „Zeitalter der Verhandlungen“ einläuten. Der Vorschlag entspringt einem Traum, den Franziskus zum Ausdruck gebracht hat: „Angesichts der Gefahr der Selbstzerstörung muss die Menschheit begreifen, dass es an der Zeit ist, den Krieg abzuschaffen, ihn aus der Geschichte der Menschheit zu tilgen, bevor er die Menschheit aus der Geschichte tilgt.“

Andrea Riccardi

(Übersetzung der Redaktion)