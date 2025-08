Jubiläum der Jugendlichen, die Suche nach Frieden der Jugendlichen aus der ganzen Welt beim Austausch und bei Gebeten mit der "Jugend für den Frieden" von Sant'Egidio

Das Jubiläum der Jugendlichen, zu dem in diesen Tagen vom 28. Juli bis 3. August Tausende von Jugendlichen aus aller Welt in Rom zusammenkamen, hat neben der Freude über das gegenseitige Kennenlernen auch gezeigt, wie sehr die Hoffnung auf eine Zukunft in Frieden und auf eine Welt, die den Schwächsten gegenüber offen und unter den Jugendlichen verbreitet ist.

Die Fragen wurden von den Jugendlichen für den Frieden der Gemeinschaft Sant'Egidio gesammelt, die während der ganzen Woche Begegnungen, Momente des Dialogs und des Gebets, Musikabende und Feste organisiert haben, an denen eine große Anzahl von Jugendlichen aus aller Welt teilgenommen hat, die mit ihrer Begeisterung und Hoffnung friedlich das Viertel Trastevere in Rom bevölkert haben.

Jeden Tag von 18 bis 20 Uhr nahmen Pilger aus verschiedenen Teilen Europas und der Welt am Friedensgebet in der Basilika Santa Maria in Trastevere teil, wo aller Länder der Welt gedacht wurde, die von Krieg und Gewalt heimgesucht sind.

Die Vorträge zu einigen Themen, die der Gemeinschaft am Herzen liegen – die Geschichte des seligen Floribert Bwana Chui, eines jungen Kongolesen aus der Gemeinschaft Sant'Egidio, Märtyrer und Verteidiger der Armen, die Aufnahme und Integration von Migranten, die Reflexion über die „Peripherien des Lebens”, ältere Menschen und Kinder – haben viele Fragen aufgeworfen und den Wunsch nach Beteiligung geweckt, der junge Menschen unterschiedlicher Herkunft und Kultur vereinte.

Jeden Abend, nach dem Abendgebet der Gemeinschaft, wurde die Piazza Santa Maria von der Musik und den Gesängen Tausender Jugendlicher belebt. Diese Woche der Begegnungen, des Feierns, der Reflexion und des Gebets endete am Samstagabend mit einer großen Vigil in Tor Vergata und der Feier der Liturgie am Sonntagmorgen mit Papst Leo.