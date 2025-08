"Diplomatie, Ernennungen und Jugend, das ist die sanfte Revolution der ersten 100 Tage von Prevost". Interview mit Andrea Riccardi in La Stampa

„Die Gelassenheit von Leo ist eine Antwort auf die menschliche und religiöse Unruhe, die eine schwierige Zeit durchzieht“, sagt der Historiker für das Christentum Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, Friedensvermittler in Mosambik, Guatemala, der Elfenbeinküste und Guinea und ehemaliger Minister für internationale Zusammenarbeit.

Fast 100 Tage nach der Wahl, was für ein Papst ist Prevost?

„Der Erfolg des Jubiläums der Jugend ist eine Überraschung. Zwischen dem Tod von Franziskus und der Amtseinführung von Leo ist ein starkes und erneutes Interesse an der Kirche seitens Menschen aller Art entstanden. Die erste Botschaft von Prevost lautete: 'Das Böse wird nicht siegen'. Das klingt wenig, ist aber viel in einer Situation, in der das Böse Krieg im Herzen Europas, in Gaza, im Nahen Osten und im Sudan bedeutet. Nach Tor Vergata sind mehr junge Menschen gekommen als erwartet. 500.000 wurden erwartet, es waren mehr als doppelt so viele. Ein Zeichen dafür, dass Leo auch in einer Zeit der Krise der Kirche auf die Fragen vieler Menschen eingeht.“

Brennt also die „Kirche“, wie Ihr Buch heißt?

„Ja, aber es gibt auch gegenläufige Signale: die Weihe von Notre-Dame, die Taufe von 18.000 Jugendlichen und Erwachsenen in Frankreich. Die religiöse Nachfrage ist da, und Leo greift sie auf. Der Erfolg des Jugendtreffens beweist es. Und Krise bedeutet nicht unbedingt das Ende. Sie kann eine Chance sein, sich für die Zukunft zu öffnen. Das Risiko besteht vielmehr darin, sich mit dem Überleben zufrieden zu geben und einer besseren Vergangenheit nachzutrauern. Die Lösung besteht darin, in der Krise zu gestalten und sie sogar wie Papst Leo als Missionar anzugehen».

Eine Bilanz der ersten 100 Tage?

„Man sagt, dass die ersten 100 Tage im Weißen Haus die gesamte Präsidentschaft verdeutlichen. Ein Pontifikat hat einen anderen Rhythmus. Wir dürfen nicht auf Ernennungen warten, um den Papst auf die Probe zu stellen. Er wird sie zum richtigen Zeitpunkt vornehmen, aber nicht das Regierungsteam wird uns sagen, wer Prevost ist. Es ist ein Fehler, ihn in Bezug auf einen Bruch oder eine Kontinuität mit Franziskus, auf eine Restauration der Institutionen oder nicht zu beurteilen.“

Was überzeugt Sie nicht?

„Das sind falsche Kriterien. Leo kennen wir bereits, er hat in diesen drei Monaten oft zu uns gesprochen, wir müssen nicht auf die großen Entscheidungen der Regierung warten. Er hat uns seine Gedanken mitgeteilt, er hat viele Menschen getroffen, sein Terminkalender war sehr voll. Es werden Dokumente und Entscheidungen kommen, aber seine Gelassenheit ist die eines Gläubigen, der aber natürlicha auch sehr besorgt ist über den Zustand einer Welt, in der wir wieder von atomarer Konfrontation sprechen, wie es seit Jahrzehnten nicht mehr der Fall war. Die Konflikte können nicht beigelegt werden und der Papst gibt nicht auf in Treue gegenüber dem Evangelium des Friedens, der in der religiösen Botschaft, deren Zeuge er ist, verwurzelt ist. Gelassenheit, Glaube und Frieden gehören zusammen, um uns von der Resignation gegenüber dem Krieg zu befreien.

Welche Geopolitik verfolgt er?

«Der Frieden ist am Horizont verschwunden, und der Krieg ist das Werkzeug der internationalen Politik, er ist die Lebensweise von Hunderttausenden von Menschen, die vom Krieg leben. Das ist für Leo inakzeptabel, der in Tor Vergata den jungen Menschen die Freundschaft als Weg zur Veränderung der geopolitischen Horizonte aufgezeigt und sein Volk für ein Friedensprojekt mobilisiert hat. Der Kongolese Floribert wurde in Rom seliggesprochen, weil in Goma Krieg herrscht und er ein Symbol des Widerstands gegen Gewalt und Korruption ist.“

Der Vergleich mit Bergoglio?

„Franziskus und Leo gegenüberzustellen, macht keinen Sinn. Die unterschiedlichen Persönlichkeiten sind offensichtlich, aber die Kontinuität ist unbestritten: Denjenigen, die den Papst von gestern verwerfen oder kritisieren, um den von heute zu verherrlichen, empfehle ich das Schweigen von Kardinal Carlo Maria Martini, der zwar nicht mit Karol Wojtyla übereinstimmte, aber nie ein Wort gegen ihn gesagt hat: weder vor noch nach dem Tod des polnischen Papstes. In der Verschiedenheit der Charaktere übernimmt Prevost das Erbe Bergoglios, indem er Migranten mit der Hoffnung auf eine Welt verbindet, die Angst vor ihnen hat. Die Arbeit der Kirche ist sowohl sozial als auch spirituell und religiös. Die Armen stehen im Mittelpunkt der pastoralen Aufmerksamkeit der Kirche, denn die Kirche ist die Kirche der Armen».

Wem ähnelt Leo am meisten?

«Er ist ein freier Mann, weil er vom Evangelium angetrieben ist mit einer Reinheit, die Vertrauen in sein Verantwortungsbewusstsein weckt. Er ist ein ernsthafter und gewissenhafter Arbeiter, wie es auch sein Lesen der Texte in den Audienzen zeigt. Er ist ein entschlossener Mann mit einer sanften Art und es gibt nichts Stärkeres als die Kraft der Sanftmütigen. Beim Weltjugendtag hat er an Wojtyla erinnert. Man hat ihn gebeten, den Vatikan als Verhandlungsort zur Verfügung zu stellen, und er hat nicht abgelehnt, sondern darauf bestanden, dass man sich in die Augen schauen müsse. Die russische Ablehnung hat ihn nicht beunruhigt, sodass er mit Wladimir Putin telefoniert hat und den Gesandten von Patriarch Kirill empfing. Er spricht nicht untätig über den Frieden. Er verpflichtet die Kirche zu mehr und interpretiert mit seinen Taten die von Paul VI. vor der UNO formulierte Berufung: 'Nie wieder Krieg'. Er will dieses Zeitalter der Gewalt 'in Angriff nehmen', um zu einer 'Epoche der Verhandlungen' überzugehen, wie es Giorgio La Pira formulierte, also zu einer Ära der Begegnung und des Rechts. Eine Friedensbotschaft, die im Glauben verwurzelt, aber alles andere als abstrakt ist. Leo versteht es, konkret über Frieden und Krieg zu sprechen.

Wie wichtig sind Ernennungen?

„Die Wahl der Mitarbeiter ist wichtig, wie die Schwierigkeiten im Pontifikat von Benedikt XVI. zeigen. Aber sie kann sich nicht auf ein Karussel von Ernennungen, auf die Entscheidung, in der päpstlichen Wohnung zu wohnen, oder das Tragen der Mozzetta reduzieren. Das wäre eine verkürzte Sichtweise. Ernennungen haben ein Gewicht, das sich mit der Zeit zeigen wird.“

Primus inter pares oder Solist?

„Der Heilige Stuhl funktioniert nicht nach dem Spoils-System. Bei der ersten Sitzung mit den Leitern der Dikasterien hat er gezeigt, dass er mit seinen Mitarbeitern regieren will, indem er den von Paul VI. gewünschten 'Ministerrat' wiederbelebt hat. Vor der Welt präsentiert er sich als Bischof von Rom, aber er ist auch Sohn des Augustinerordens und weiß, dass es komplex ist, eine Gemeinschaft zu leiten. In einer etwas depressiven und resignierten Zeit ist er ein Mann der Hoffnung. Wie Wojtyla ist er sich bewusst, dass man Truppen durch Ermutigung führen muss. Und er ist überzeugt, dass man in der Welt etwas bewegen kann, indem man Kriege beendet und sich nicht geschlagen gibt, auch wenn im Westen und an vielen Orten der Welt ein kontinuierlicher Rückgang der Religionsausübung, ein Rückgang der Berufungen und eine geringere Präsenz der Katholiken im öffentlichen Leben zu beobachten ist. Eine Situation der Leere, die uns alle betrifft und die Prevost auf verschiedenen Ebenen seiner kirchlichen Mission erlebt hat. Er ist ein ruhiger Mann, der nachdenklich ist und sofort an das Pontifikat von Bergoglio und die Synodalität erinnert hat. Man kann ihn nicht mit Leo XIII. vergleichen, aber er tritt sicherlich in die Fußstapfen der Päpste des Konzils.

[ Giacomo Galeazzi]