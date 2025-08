80 Jahre nach dem Atomwaffenabwurf, die Lehren von Hiroshima. Leitartikel von Marco Impagliazzo in La Nuova Sardegna

Am 6. August 1945 – von manchen als „Tag Null” bezeichnet – wurde um 8:15 Uhr morgens eine ballistische Atombombe auf Hiroshima abgeworfen, am 9. August um 11:02 Uhr morgens folgte eine Implosionsatombombe auf Nagasaki.

Die Folgen waren katastrophal. In Hiroshima starben von diesem Tag bis Ende 1945 etwa 140.000 Menschen, in Nagasaki waren es 70.000. Viele wurden durch die Explosion und die Strahlungskraft sofort getötet. Eine große Zahl der Überlebenden der ersten Explosion starb später an strahlungsbedingten Krankheiten und aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung. Schätzungen zufolge wurden bei den beiden Atombombenabwürfen mehr als 38.000 Kinder getötet. Die Hibakusha, wie sich die Überlebenden nennen, die den Auswirkungen der Atombombe ausgesetzt waren, litten in den folgenden Wochen, Monaten und Jahren unter akuten Symptomen, viele von ihnen starben. Aufgrund des damaligen geringen Wissens über die Auswirkungen der Atomwaffe litten die Hibakusha auch unter Diskriminierung in Ehe und Beruf und lebten in ständiger Angst, die Auswirkungen der Strahlung an nachfolgende Generationen weiterzugeben.

Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki haben der Welt die katastrophale und zerstörerische Kraft von Atomwaffen vor Augen geführt. Dennoch hat der Mensch seitdem mehr als 70.000 Atomwaffen gebaut und mehr als 2.000 Tests durchgeführt. Noch heute verfügen wir über mehr als 12.500 dieser Waffen, von denen jede eine deutlich höhere Sprengkraft hat als die im August 1945 eingesetzten.

Während des Kalten Krieges haben sich die Entwicklung und Verbreitung von Atomwaffen bekanntlich beschleunigt. Nach einer Phase des gegenseitigen Abrüstens der beiden Großmächte (USA und UdSSR, heute Russland) während der Entspannungspolitik stieg jedoch die Zahl der Staaten, die über Atomwaffen verfügen, wodurch die Gefahr einer nuklearen Bedrohung wieder zugenommen hat. Es gibt neue Herausforderungen und neue Risiken: Staaten mit einem Atomwaffenarsenal betrachten Atomwaffen weiterhin als unverzichtbare strategische Abschreckungsmittel, aber auch als letztes Mittel, um Regimewechsel oder ausländische Invasionen zu verhindern. Das bedeutet, dass einige Länder Atomwaffen anstreben, um ihre Existenz zu sichern.

Seit den 2000er Jahren sind die Fortschritte im Abrüstungsprozess ins Stocken geraten. Der von den Vereinten Nationen 2017 verabschiedete Vertrag über das Verbot von Kernwaffen versuchte, dem entgegenzuwirken, indem er die vollständige Abschaffung dieser Waffen zum Ziel setzt. Die Länder mit einem Atomwaffenarsenal sind dem Vertrag jedoch nicht beigetreten und ziehen es vor, nur untereinander zu verhandeln, wobei sie gegenseitige Reduzierungen, aber niemals eine vollständige Abschaffung in Betracht ziehen. Der Vertrag hingegen betont die Unmenschlichkeit von Atomwaffen und strebt auf Betreiben der internationalen Zivilgesellschaft und Friedensorganisationen die Abschaffung von Atomwaffen an. Es besteht auch keine Einigkeit darüber, wie Fehler am besten vermieden werden können, insbesondere jetzt, da wir in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz eingetreten sind.

Während der Kubakrise 1962 stand die Welt kurz vor einem Atomkrieg, aber es gab auch andere Momente, in denen die Gefahr groß war. Man kann sich fragen, ob die Übertragung von Waffensystemen an KI diese Gefahr nicht erhöht. Das Modell der gegenseitigen Abschreckung scheint an Glaubwürdigkeit verloren zu haben, seit man – wie im Fall der Ukraine – von „taktischer Atomwaffe” spricht, diese nur als eine Waffe betrachtet, die mächtiger ist als andere, und damit die nukleare Gefahr banalisiert. In Wirklichkeit wird es in einem Atomkrieg, selbst wenn er begrenzt ist, niemals einen Sieger geben.

Das perverse Räderwerk des Krieges, das ihn endlos macht, wird noch gefährlicher, wenn man den Einsatz solcher Waffen in Betracht zieht. Dennoch sind Atomwaffen ebenso wie chemische und biologische Waffen völkerrechtlich verboten. Davon müssen wir ausgehen, indem wir uns an die tragischen Ereignisse vor 80 Jahren erinnern und der Hunderttausenden Opfer und des traurigen Schicksals der Hibakusha gedenken.

[ Marco Impagliazzo]