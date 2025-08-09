MENÜ SCHLIESSEN
      In Rom findet vom 26. bis 28. Oktober das internationale Friedenstreffen mit Dialogveranstaltungen und Friedensgebeten zum Thema "Den Frieden wagen" statt

      Tag:
      9 August 2025 -
      Vertreter der großen Religionen, sowie aus Kultur, Gesellschaft und Politik denken gemeinsam mit Sant'Egidio über die dringendsten Herausforderungen unserer Zeit nach

      Die Welt scheint Konflikten und Spaltungen hinterherzujagen, aber es gibt auch diejenigen, die einen anderen Weg wählen: den des Dialogs. Vom 26. bis 28. Oktober 2025 treffen sich in Rom verschiedene Stimmen, Kulturen und Religionen, um gemeinsam zu sagen: Frieden ist das Wagnis wert.

      Das Internationale Friedenstreffen steht dieses Jahr unter dem Motto „Den Frieden wagen” und vereint Vertreter aus den großen Religionen, aus der Kultur, Zivilgesellschaft und Politik, um gemeinsam die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen: friedliches Zusammenleben, Solidarität und die Entwicklung neuer Visionen für den Frieden.

      Die Eröffnungsveranstaltung findet am Sonntag Nachmittag, 26. Oktober, im Auditorium Parco della Musica in Anwesenheit wichtiger Vertreter der Institutionen statt.

      An den folgenden Tagen stehen thematische Podiumsdiskussionen und öffentliche Treffen mit Persönlichkeiten von internationalem Rang auf dem Programm.

      Ein besonders eindrucksvoller Moment wird die feierliche Schlusszeremonie für den Frieden am Nachmittag des 27. Oktober sein. Vor der Zeremonie werden Gebete für den Frieden nach den Riten verschiedener religiöser Traditionen gesprochen, in einer symbolischen Umarmung zwischen verschiedenen Kulturen und Glaubensrichtungen.

