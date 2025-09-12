MENÜ SCHLIESSEN
DE
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
    MEDIEN
    BLOG
    NEWS/GESCHICHTEN
    BÜCHER
      KONTAKTIERE UNS
      DIALOG

      In Rom findet vom 26. bis 28. Oktober das internationale Friedenstreffen mit Dialogveranstaltungen und Friedensgebeten zum Thema "Frieden riskieren" statt

      Tag:
      12 September 2025 -
      Vertreter der großen Religionen, sowie aus Kultur, Gesellschaft und Politik denken gemeinsam mit Sant'Egidio über die dringendsten Herausforderungen unserer Zeit nach

      Die Welt scheint Konflikten und Spaltungen hinterherzujagen, aber es gibt auch diejenigen, die einen anderen Weg wählen: den des Dialogs. Vom 26. bis 28. Oktober 2025 treffen sich in Rom verschiedene Stimmen, Kulturen und Religionen, um gemeinsam zu sagen: Frieden ist das Wagnis wert.

      Das Internationale Friedenstreffen steht dieses Jahr unter dem Motto „Frieden riskieren” und vereint Vertreter aus den großen Religionen, aus der Kultur, Zivilgesellschaft und Politik, um gemeinsam die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit anzugehen: friedliches Zusammenleben, Solidarität und die Entwicklung neuer Visionen für den Frieden.

      Die Eröffnungsveranstaltung findet am Sonntag Nachmittag, 26. Oktober, im Auditorium Parco della Musica in Anwesenheit wichtiger Vertreter der Institutionen statt.

      An den folgenden Tagen stehen thematische Podiumsdiskussionen und öffentliche Treffen mit Persönlichkeiten von internationalem Rang auf dem Programm.

      Ein besonders eindrucksvoller Moment wird die feierliche Schlusszeremonie für den Frieden am Nachmittag des 27. Oktober sein. Vor der Zeremonie werden Gebete für den Frieden nach den Riten verschiedener religiöser Traditionen gesprochen, in einer symbolischen Umarmung zwischen verschiedenen Kulturen und Glaubensrichtungen.

      This page is also available in:
      APPELL
      Ein großes Friedenstreffen in Malawi in Vorbereitung der Wahlen mit Vertretern verschiedener Religionen und Jugendlichen sagt JA zum Dialog und NEIN zur Gewalt

      28 August 2025
      BLANTYRE, MALAWI

      AFRIKA
      Der Präsident Mosambiks Präsident empfängt Andrea Riccardi. Gesprächsthemen waren die Zusammenarbeit für den Frieden und die soziale Entwicklung

      18 Juli 2025
      MAPUTO, MOSAMBIK

      GEBETE
      HANNOVER: Große Beteiligung am Friedensgebet der Gemeinschaft Sant'Egidio beim Kirchentag "mutig - stark - beherzt" in der Basilika St. Clemens

      6 Mai 2025
      REGION HANNOVER, DEUTSCHLAND