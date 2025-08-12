Nach dem Jubiläum der Jugend sind die Jugendlichen für den Frieden abgereist, um ihre Ferien mit den Flüchtlingskindern in Griechenland zu verbringen und den Aufruf des Papstes umzusetzen; "Zeugen der Hoffnung" zu sein

Die Jugendlichen für den Frieden aus Rom haben keine Zeit verloren und sind unmittelbar nach den Jubiläumstagen, im Bewusstsein des Auftrags, „Missionare der Hoffnung” zu sein, nach Griechenland aufgebrochen. Ihr Ziel: das Flüchtlingslager Schisto am Stadtrand von Athen, das Familien aufnimmt, die nach langen und gefährlichen Reisen aus verschiedenen Kriegsgebieten – derzeit vor allem aus Syrien und Somalia – hierher gekommen sind.

Es sind etwa 50, meist römische Studenten. Für einige von ihnen ist es keine neue Erfahrung, im Gegenteil, in Schisto fühlen sie sich ein wenig „zu Hause”: Sie kennen einige Familien gut, die aus bürokratischen Gründen seit Jahren dort „festsitzen”. Auch in diesem Jahr organisieren sie Bildungsaktivitäten, Sprachunterricht, Spiele und Ausflüge: eine Gelegenheit, Freundschaften zu schließen, gemeinsam zu lernen und die Kraft der Freundschaft zu entdecken, die Situationen der Marginalisierung aufbrechen kann, die sonst dauerhaft zu bleiben drohen.

Das ist der Fall von Mohamed (Name geändert), einem 11-jährigen Somalier mit schwerer Behinderung, der vor kurzem mit seiner Mutter in Griechenland angekommen ist. Sie hat für ihn eine gefährliche Reise auf sich genommen in der Hoffnung, eine sonst unmögliche medizinische Versorgung zu finden. In der "Summer School" im Flüchtlingslager hat er seinen ersten Schultag erlebt. Und auch seine junge Mutter, die sich mit Griechisch abmüht, hat bei den anderen Flüchtlingen Hilfe beim Sprachenlernen gefunden. Um diese Familie herum hat sich so eine kleine Solidaritätsaktion gebildet, an der sich die Jugend für den Frieden, die Kinder und die Bewohner des Lagers beteiligt haben, vereint in der Hoffnung, ein Schicksal zu ändern, das bereits besiegelt schien, aber noch geschrieben werden muss.