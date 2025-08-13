Aus Gaza zur medizinischen Behandlung in Italien aufgenommen. Durch die Unterstützung der Gemeinschaft Sant'Egidio wurden seit Januar 81 palästinensische Flüchtlinge aufgenommen und medizinisch versorgt

Die ersten Flüchtlinge waren zwei Frauen im Januar: Mutter und Tochter. Die Jüngere hatte bei einem Bombenangriff in Gaza ihre Gliedmaßen, ihr ungeborenes Kind und zwei weitere kleine Kinder verloren. Sie wurde sofort in ein römisches Krankenhaus eingeliefert und erhielt die notwendige medizinische Versorgung. Es folgten lange Monate der Rehabilitation, Sprachunterricht, um sich in der neuen Umgebung verständigen zu können, und regelmäßige Besuche neuer Freunde. Dann, im Mai, die Freude über die Ankunft der restlichen Familie. Als die jüngste Tochter ihre Mutter im Rollstuhl sah, sprang sie ihr mit der Unbefangenheit eines Kindes in die Arme und sagte: „Wenn ich müde bin, will ich auch so laufen!“ An diesem Tag endete für D. der Krieg, sie lächelte wieder und fand neue Hoffnung. Heute lebt sie in Rom in einer von der Gemeinschaft zur Verfügung gestellten Wohnung und setzt ihre Therapie fort.

Es sind unterschiedliche, aber doch in gewisser Weise ähnliche Geschichten, die der 81 palästinensischen Flüchtlinge, die in den letzten Monaten dank der medizinischen Evakuierungen der italienischen Regierung aus dem Drama in Gaza gerettet und von der Gemeinschaft in Rom, Bologna, Mailand, Florenz und Perugia aufgenommen und begleitet wurden.

Sie alle tragen nicht nur in ihren Herzen, sondern auch an ihren Körpern schwere Verletzungen. Sie wurden von italienischen Krankenhäusern aufgenommen und von der Gemeinschaft unterstützt, die sich nach Möglichkeit um die Zusammenführung der Familien bemüht hat. Langsam finden sie wieder zu Gesundheit und einer Perspektive für die Zukunft zurück. Einige sind noch im Krankenhaus, ihre Verletzungen sind schwer und brauchen lange, um zu heilen. Aber es gibt auch diejenigen, die bereits eine Arbeit gefunden haben, während die Kinder endlich fernab vom Krieg aufwachsen können.



