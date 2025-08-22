Die Gemeinschaft Sant'Egidio greift den Appell von Papst Leo auf, einen TAg des Fastens und Betens zu halten, "damit der Herr Frieden und Gerechtigkeit schenke und die Tränen derer trockne, die unter den aktuellen Konflikten leiden"

Die Gemeinschaft Sant'Egidio nimmt die Einladung von Papst Leo zu einem Tag des Fastens und Betens für den Frieden an.

„Während unsere Erde weiterhin von Kriegen im Heiligen Land, in der Ukraine und in vielen anderen Regionen der Welt heimgesucht wird“, sagte der Papst in seiner Audienz am 20. August, „lade ich alle Gläubigen ein, den Tag des 22. August mit Fasten und Gebet zu verbringen und den Herrn zu bitten, uns Frieden und Gerechtigkeit zu schenken und die Tränen derer zu trocknen, die unter den aktuellen bewaffneten Konflikten leiden. Maria, Königin des Friedens, möge dafür eintreten, dass die Völker den Weg zum Frieden finden.“

In Einheit mit dem Heiligen Vater und in der Hoffnung, dass die vielen Konflikte, die die Welt mit Blut überziehen, ein Ende finden, wird in der Basilika Santa Maria in Trastevere und in allen Gemeinschaften Sant'Egidio weltweit das Abendgebet dem Frieden und dem Gedenken an alle Länder gewidmet sein, die unter Gewalt und Unruhen leiden.