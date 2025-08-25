In Balaka, Malawi, endet die Summer-School mit einer Friedenskundgebung, ein Umzug der Kinder und Erwachsenen durch die Straßen der Stadt

In diesen Tagen haben einige Jugendliche für den Frieden aus Rom und Genua an der Summer-School in Balaka, Malawi, teilgenommen, zu der etwa 200 Kinder und Jugendliche des Ernährungszentrums gekommen waren. Es waren intensive Tage der Freundschaft, des Engagements und der Solidarität, die in einer großen Friedensdemonstration durch die Straßen der Stadt gipfelten.

An den Vorbereitungen für die Kundgebung waren alle beteiligt, niemand wurde ausgeschlossen. Die Kinder bastelten Schilder und Bilder zum Thema Frieden, während die Jugendlichen Plakate mit den Namen aller von Krieg und Gewalt betroffenen Länder vorbereiteten, die sie während des Marsches hochhielten.

Zwischen bunten Transparenten, fröhlichen Gesängen und Chören zog der Zug zwischen Hütten, Geschäften und Einheimischen hindurch und erzählte mit Begeisterung von einem Traum vom Frieden, inspiriert von der Figur von Floribert Bwana Chui, der im Mittelpunkt aller Aktivitäten der vergangenen Tage stand.

Der lange Zug, angeführt vom Transparent „NDIFE OMANGA MTENDERE” („Wir sind Friedensstifter”), erreichte eine kleine Bühne, wo einige Jugendlichen eine Erklärung verlasen, dass sie jeder nach eigenen Möglichkeiten und je nach seinem Alter den Frieden "in den Häusern, Schulen und auf den Straßen aller Städte und Dörfer aufbauen möchte." Sie erklärten vor allem:

Floribert hat uns gelehrt, dass die Gewalt niemals eine Lösung und dass ein anderer Weg immer möglich ist. Unser Weg beginnt in Balaka und möchte alle Orte erreichen, an denen immer noch Krieg herrschaft.”