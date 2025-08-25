"Global Friendship" trifft sich in diesem Jahr in Rom: 28.-30. August. Internationales Treffen der europäischen Jugend für den Frieden, an dem über 100 junge Menschen aus der Ukraine teilnehmen

„Global Friendship Peace Hope”. Diese Worte werden vom 28. bis 30. August in Rom zu hören sein. 1200 junge Menschen, Schüler und Studenten aus 12 europäischen Ländern, mit Delegationen auch aus Afrika, Lateinamerika und Asien versammeln sich in Rom zum internationalen Treffen der Jugend für den Frieden. Die Bewegung, die mit der Gemeinschaft Sant'Egidio verbunden ist, steht jeden Tag Kindern in Not, Obdachlosen und einsamen älteren Menschen zur Seite, engagiert sich in Projekten für nachhaltige Solidarität mit den Öko-Werlstatt und hat in den Sommermonaten Solidaritätsurlaube mit Flüchtlingen in Lagern auf Zypern und in Griechenland organisiert.

Ein großes Ereignis für den Frieden, das in einer Zeit, die von schrecklichen Kriegen geprägt ist, die kein Ende zu nehmen scheinen, wie in Gaza und in der Ukraine, sehr bewegt ist. Es ist bewegend, dass aus der Ukraine, wo Sant'Egidio die Bevölkerung weiterhin mit humanitären Hilfsgütern unterstützt und dank der Hilfe vieler Flüchtlinge, die sich der Gemeinschaft angeschlossen haben, Bildungszentren für Kinder und Jugendliche eröffnet hat, werden 120 Mädchen und Jungen aus Kiew, Lemberg, Iwano-Frankiwsk und Charkiw nach Rom kommen. Zusammen mit Gleichaltrigen aus anderen europäischen Ländern werden sie den Hoffnungen ihrer Generation Ausdruck verleihen und sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzen – Ökologie, Migration, Armut –, um eine Kultur des Friedens und der Solidarität zu verbreiten, inspiriert vom Zeugnis des seligen Floribert Bwana Chui, dem jungen Mann aus der Gemeinschaft Sant'Egidio in Goma im Kongo, der 2007 wegen seines Widerstands gegen einen Korruptionsversuch zum Nachteil der Bevölkerung ermordet und kürzlich selig gesprochen wurde.

Am Donnerstag, 28. und Freitag, 29. August, finden im Kongresszentrum Nuvola all'Eur zwei Versammlungen mit dem Präsidenten der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, und dem Gründer Andrea Riccardi statt. Der Freitag, 29. August, wird um 18.30 Uhr mit einem Flashmob für den Frieden am Pantheon fortgesetzt, bei dem junge Menschen aus Gaza und der Ukraine Zeugnis ablegen werden. Ein besonders bedeutender Moment wird am Samstag, dem 30. August, vormittags der Durchgang durch die Heilige Pforte in der Petersbasilika sein, um an die Worte von Papst Leo zu erinnern, der in Tor Vergata die Jugendlichen dazu aufgerufen hat, „Zeugen der Gerechtigkeit, des Friedens und der Hoffnung” zu sein und „nach Großem zu streben”, aber auch gesagt hat, dass „Freundschaft wirklich die Welt verändern kann. Freundschaft ist ein Weg zum Frieden”.

Nach den kulturellen Besichtigungen der Stadt, für die die Giovani per la Pace di Roma zehn verschiedene historisch-künstlerische Routen vorbereitet haben, endet die Tagung am Abend des 30. August mit einer Eucharistiefeier in Santa Maria in Trastevere und einem Fest auf der Piazza.

