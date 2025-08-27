Die Zahl der medizinischen Evakuierungen aus Gaza erhöhen und „so viele Menschenleben wie möglich retten“: Das ist die Forderung – und das Angebot zur Zusammenarbeit – von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen an die italienische Regierung. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Gemeinschaft Sant'Egidio.

„Die Lage in Gaza ist mittlerweile katastrophal. Die Bevölkerung lebt unter Beschuss und leidet unter Hunger. Das Gesundheitssystem ist zerstört und kann den immensen Bedarf nicht decken. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation müssen etwa 14.000 Menschen dringend aus dem Gazastreifen evakuiert werden, um lebensrettende medizinische Versorgung zu erhalten. Etwa die Hälfte von ihnen hat derart schlimme Verletzungen, dass sie vor Ort nicht behandelt werden können; andere leiden an komplexen chronischen Erkrankungen wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sofortige fachärztliche Eingriffe erfordern.

So beginnt der Brief, den einige zivilgesellschaftliche Vereinigungen in den letzten Tagen an den Innen- und Außenminister der italienischen Regierung geschickt haben, um aufgrund der verheerenden humanitären Krise eine Erhöhung der medizinischen Evakuierungen aus dem Gazastreifen zu fordern.

Die unterzeichnenden Verbände haben alle bereits palästinensische Flüchtlinge aus Gaza (181 mit 396 Familienangehörigen) aufgenommen, die im letzten Jahr dank eines Mechanismus, der die Evakuierung für dringende medizinische Behandlungen ermöglicht und bei dem Italien an vorderster Front unter den EU-Ländern steht, in unser Land gekommen sind. Die Gemeinschaft Sant'Egidio hat davon 81 Flüchtlinge in verschiedenen italienischen Städten aufgenommen und unterstützt sie. ZUR NACHRICHT

„Die Evakuierungen sind jedoch im Vergleich zum Bedarf noch immer völlig unzureichend“, heißt es in dem Brief. „Der Zusammenbruch der Gesundheitsstrukturen in Gaza und die dramatischen Bedingungen für Tausende von Patienten, deren Leben in Gefahr ist und die keinen angemessenen Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und Medikamenten haben, erfordern sofortiges Handeln in viel größerem Umfang. Die schrecklichen Bilder und Berichte, die in diesen Tagen aus Gaza kommen, haben tiefe Empörung und eine wachsende Mobilisierung der Bevölkerung ausgelöst, die in konkrete Maßnahmen münden muss“.

Unter Hinweis auf die Tradition des humanitären Engagements und der Aufnahme, die Italien in vielen Krisen, vom Balkan bis Afghanistan, gezeigt hat, appelliert der Brief an die Regierung, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um so schnell wie möglich einen dauerhaften Waffenstillstand und die Einfuhr von Hilfsgütern in den Gazastreifen zu erreichen.

Gleichzeitig erklären die unterzeichnenden Verbände ihre Bereitschaft, „die Ressourcen und Erfahrungen unserer Organisationen zur Verfügung zu stellen, um das italienische Programm für medizinische Evakuierungen aus Gaza zu verstärken. Durch den Ausbau des Sozial- und Gesundheitsnetzes und die öffentlich-private Zusammenarbeit zur Schaffung neuer Aufnahmeplätze können wir die Zahl der evakuierten Patienten erheblich erhöhen. Um gemeinsam das zu tun, was in dieser dunklen Zeit am wichtigsten ist: so viele Menschenleben wie möglich zu retten.“