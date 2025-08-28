MENÜ SCHLIESSEN
      Ein großes Friedenstreffen in Malawi in Vorbereitung der Wahlen mit Vertretern verschiedener Religionen und Jugendlichen sagt JA zum Dialog und NEIN zur Gewalt

      Tag:
      28 August 2025 - BLANTYRE, MALAWI

      Am 27. August fand in Blantyre, im House of Friendship, ein Friedenstreffen statt, an dem Vertreter verschiedener Glaubensrichtungen aus Malawi teilnahmen.

      Das Land bereitet sich auf die Parlamentswahlen am 16. September vor, und leider kam es in den letzten Monaten, wie schon in der Vergangenheit, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern verschiedener politischer Parteien. Die Spannungen führten zu zahlreichen Verletzten und Verhaftungen, vor allem unter jungen Menschen, die oft für wenig Geld angeheuert wurden, um die Auseinandersetzungen anzuheizen.

      Die Gemeinschaft Sant'Egidio in Malawi ist besorgt über die zunehmende Gewalt und hat daher Malawier aller sozialen Schichten, religiöse Führer, zivile Akteure, Studenten und die Zivilgesellschaft zu einem Moment des Gebets und der Reflexion über die Bedeutung der Wahrung des Dialogs und zu einem Aufruf zum Frieden im Land und in der Welt, auch in Bezug auf die laufenden Kriege, insbesondere in der Ukraine, eingeladen.

      An dem Friedenstreffen nahmen etwa 400 Personen teil, darunter junge Menschen der Bewegung Jugend für den Frieden und der Katholischen Universität von Malawi, Vertreter der katholischen, protestantischen und evangelischen Kirche sowie der hinduistischen und muslimischen Gemeinschaften. Gemeinsam bekräftigten sie, dass Unterschiede – in Bezug auf Glauben, Kultur oder Herkunft – keine trennenden Mauern sein dürfen, sondern Brücken, die Malawi stärker und geeinter machen. In einer so kritischen Zeit, wie sie das Land derzeit durchlebt, sind alle aufgerufen, den Dialog statt des Konflikts, die Einheit statt der Spaltung, den Frieden statt der Gewalt zu wählen.

      Pemphero Nehiya, Leiter der Gemeinschaft Sant'Egidio, betonte, dass Malawi zwar das Glück hatte, im Vergleich zu anderen Nationen weitgehend friedlich zu bleiben, die jüngsten politischen Spannungen und Gewalttaten jedoch auf die Dringlichkeit hinweisen, eine echte Friedenskultur aufzubauen: „Nein zum Krieg. Nein zur Gewalt. Nein zum Hass”, erklärte er. „Mit den bevorstehenden Wahlen müssen wir den größten Schatz Malawis schützen: unseren Frieden. Dabei geht es nicht nur um die Abwesenheit von Krieg, sondern um die tägliche Arbeit des Dialogs, des Respekts und des Zusammenlebens.”

      Die Zeremonie endete mit der Unterzeichnung eines Friedensappells durch die anwesenden Religionsvertreter und Vertreter der Zivilgesellschaft begleitet von der gemeinsamen Verpflichtung, in naher Zukunft ein Netzwerk des Dialogs und des friedlichen Zusammenlebens im Land aufzubauen.

