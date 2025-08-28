MENÜ SCHLIESSEN
      Aus ganz Europa - auch aus der leidgeprüftne Ukraine - sind Jugendliche für den Frieden nach Rom gekommen und beginnen das Treffen "Global Friendship"

      Tag:
      28 August 2025 - ROM, ITALIEN

      Aus ganz Europa – sogar aus der leidgeprüften Ukraine – sind die Jugendlichen für den Frieden angereist, die heute ihr jährliches Treffen mit dem bezeichnenden Titel „Global Friendship” beginnen.
      Es sind etwa 1200. Mehr als 120 Ukrainer und auch eine lateinamerikanische Delegation sind dabei. Von heute bis Sonntag steht ein dichtes Programm mit Begegnungen im Kongresszentrum „La Nuvola” auf dem Plan. Aber auch ein Flashmob für den Frieden am Pantheon und der Zug durch die Heilige Pforte sind vorgesehen. Den Abschluss bildet am Samstagabend die Eucharistiefeier auf der Piazza Santa Maria in Trastevere.
      Viele von ihnen haben an den Tagen des Jubiläums der Jugend des Heiligen Jahres teilgenommen und tragen die Worte von Papst Leo im Herzen: „Freundschaft ist der Weg zum Frieden”. Worte, die sie in ihrem täglichen Engagement konkret umsetzen und die sie dazu gebracht haben, einen Großteil des Sommers mit Kindern in den Vororten, in Flüchtlingslagern in Griechenland und Zypern, in Albanien oder Afrika zu verbringen und sie zu wahren „Zeugen der Hoffnung” zu machen.

      DAS PROGRAMM

