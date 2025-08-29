MENÜ SCHLIESSEN
      In Rom findet das Treffen "Global Friendship" mit 1200 Teilnehmern aus 12 Ländern statt

      Tag:
      29 August 2025 - ROM, ITALIEN
      Vorfreude auf den Peace-Flashmob am Freitag Abend beim Pantheon. Gestern Eröffnung mit dem Präsidenten Marco Impagliazzo

      Eine intensive Versammlung in der Nuvola all'Eur mit Simultanübersetzung in 11 Sprachen gab gestern den Startschuss für das internationale Treffen „Global Friendship Peace Hope”, das von den Jugend für den Frieden der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert wird. Während des Jubiläums der Hoffnung sind ältere Schüler der Oberstufe und Studenten aus 12 europäischen Ländern in Rom, darunter eine große Delegation aus der Ukraine – 120 Mädchen und Jungen – sowie Vertreter aus Afrika, Lateinamerika und Asien.

      In seiner Eröffnungsrede fragte der Präsident der Gemeinschaft, Marco Impagliazzo: „Was kann ein junger Mensch in der heutigen Welt tun? Was ist seine Stärke? Es herrscht ein Klima der Resignation und des Zynismus, das die jungen Menschen umgibt. Ein belastetes Klima, vergiftet durch schlechtes Urteilen, ein Klima, das Träume und Hoffnungen zermalmt”. Angesichts eines so großen Übels, „das zu Resignation und Bedeutungslosigkeit führt“, forderte der Präsident der Gemeinschaft die Jugendlichen auf, „in Geschwisterlichkeit, Uneigennützigkeit und Liebe zu investieren, denn Verbundenheit ist kein Zwang, sondern eine Befreiung, die mit dem Rest der Welt verbindet“. Marco Impagliazzo erinnerte an die Worte von Floribert Bwana Chui, dem jungen Mann der Gemeinschaft Sant'Egidio in Goma (DR Kongo), der 2007 wegen seines Widerstands gegen einen Bestechungsversuch das Martyrium erlitten hat und kürzlich selig gesprochen wurde. Er sagte: „Angesichts von Gewalt, Vergessenheit und Gleichgültigkeit gegenüber anderen gibt es immer einen anderen Weg. Der Weg der Hoffnung, die Grundlage jeder positiven Veränderung in der Welt.“

      Die Konferenz wird in einer Versammlung mit dem Gründer der Gemeinschaft, Andrea Riccardi, und am Freitag Nachmittag mit Diskussionsgruppen zu verschiedenen Themen, von Ökologie bis Migration, von Armut bis Frieden fortgesetzt. Mit großer Spannung wird der Flashmob für den Frieden auf der Piazza del Pantheon erwartet, der am 29. August um 18.30 Uhr beginnt und Zeugnisse über die Arbeit für den Frieden und den Widerstand gegen Gewalt in der Ukraine, Afghanistan und Lateinamerika vorstellt.

      Am Samstag findet der Zug durch die Heiligen Pforte im Petersdom statt, gefolgt von kulturellen Besichtigungen der Stadt mit zehn verschiedenen historisch-künstlerischen Routen, der Eucharistiefeier und dem Fest auf der Piazza Santa Maria in Trastevere.

      DAS PROGRAMM
       

