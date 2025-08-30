Rom: 1200 Jugendliche für den Frieden beim Treffen "Global Friendship" am Pantheon: "Frieden in allen Sprachen der Welt"

(La Presse) Eine Überraschungsaktion vor dem Pantheon, um in allen Sprachen der Welt das Wort „Frieden” zu rufen.

Es handelt sich um eine Initiative der Gemeinschaft Sant'Egidio, die in diesen Tagen über 1200 Jugendliche aus aller Welt zu den drei Tagen der „Global Friendship” versammelt und sie einlädt, sich mit dem Frieden und der Freundschaft zwischen den Völkern zu beschäftigen. Auf dem römischen Platz, der immer voller Touristen ist, kamen die Jugendlichen zusammen, sie sangen, tanzten, trommelten und hielten Schilder mit dem Wort „Frieden” in Englisch, Ukrainisch, Russisch, Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Arabisch und vielen anderen Sprachen der Welt hoch.

Über das Mikrofon auf dem Platz wurden viele Berichte von Jugendlichen übertragen, die aus Kriegs- und Unterdrückungsgebieten wie der Ukraine oder Afghanistan fliehen mussten. „Auf diesem Platz wird über den Frieden gesprochen. Wir brauchen in unseren Städten dringend Orte, an denen wir über Frieden sprechen können”, sagt Anna, eine Studentin aus Treviso, die zum Studieren nach Rom gekommen ist und hier die Gemeinschaft kennengelernt hat. „Außerdem ist es ein Platz der Jugendlichen, weil wir jung sind und glauben, dass die Welt nur dann eine Zukunft hat, wenn wir Frieden schaffen. Es macht uns große Angst, dass sich Kriege und Gewalt auch in Europa ausbreiten, das wir aufgrund der Lehren aus der Geschichte für einen kriegsfreien Kontinent gehalten haben.“