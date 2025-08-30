Papst Leo XIV. hat heute den Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, Andrea Riccardi in Audienz empfangen. Themen waren der Frieden, der Dialog unter den Religionen, die neuen Märtyrer. Der Papst übermittelte der ganzen Gemeinschaft Glückwünsche zum Fest des Hl. Ägidius am 1. September

Heute Vormittag empfing Papst Leo den Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, Prof. Andrea Riccardi, zu einer Audienz im Vatikan.

Wie zu erfahren ist, wurde in dem Gespräch ausführlich über den Frieden gesprochen, der für die Völker oberste Priorität hat, mit der Verpflichtung, ihn im Gebet und in konkreten und dringenden Hilfsmaßnahmen am Leben zu erhalten, damit er sich angesichts der vielen Kriege durchsetzen kann. In diesem Zusammenhang und für den Aufbau einer humaneren Welt wurde die Notwendigkeit des Dialogs auf verschiedenen Ebenen hervorgehoben, angefangen beim Dialog zwischen den Religionen.

Es wurde auch das Thema der neuen Märtyrer angesprochen, deren Andenken die Kirche stärkt, auch mit Zeugen aus unserem Jahrhundert, beispielsweise Floribert Bwana Chui, dem jungen Kongolesen von Sant'Egidio, der getötet wurde, weil er sich einem Bestechungsversuch widersetzt hatte. Papst Leo übermittelte schließlich seine besten Wünsche für das Fest von Sant'Egidio, das übermorgen, am 1. September, gefeiert wird.

(Quelle ANSA - VATIKANSTADT, 30. AUG)



