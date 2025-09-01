Das Treffen "Global Friendship" in Rom ist beendet, Verabredung für 2026 in Budapest

Am Samstag, dem 30. August, versammelten sich 1200 junge Menschen zum dritten und letzten Tag der Global Friendship vor dem Petersdom, um anlässlich des Jubiläums der Hoffnung 2025 die Heilige Pforte zu durchschreiten. Sie taten dies mit Gesängen, in einem frohen Geist der Freundschaft und Freude.

Am Nachmittag besuchten die Jugendlichen aus ganz Europa – besonders bedeutend war die Anwesenheit von 120 ukrainischen Mädchen und Jungen – und auch aus einigen Ländern Lateinamerikas, einige der historischen Stätten Roms, wie das Kolosseum und die großen Plätze, aber auch die Orte, an denen die Gemeinschaft Sant'Egidio tätig ist, wie die Öko-Werkstatt.

Am Abend wurde die Eucharistiefeier auf der Piazza Santa Maria in Trastevere gefeiert. Zu diesem Anlass „musste die Basilika Santa Maria in Trastevere erweitert werden, sie trat aus ihren Mauern heraus, um alle aufnehmen zu können”, sagte Erzbischof Vincenzo Paglia während seiner Predigt. Der Gründer der Gemeinschaft, Andrea Riccardi, überbrachte Grüße von Papst Leo XIV. und gab einen Termin für das nächste Global Friendship in Budapest bekannt: „Unser Ziel ist der Frieden, nicht nur von hier bis zum nächsten Jahr in Budapest, sondern von hier bis in alle Ewigkeit”. Nach der Liturgie endete das Global Friendship-Treffen mit einem großen Fest auf der Piazza.