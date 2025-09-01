In Pakistan haben die Gemeinschaften von Sant'Egidio aus Islamabad und Sialkot im Grenzgebiet zu Indien Hilfsgüter an die von den Überschwemmungen betroffenen Bewohner verteilt

Die Gemeinschaften Sant'Egidio in Islamabad und Sialkot haben kürzlich die von Überschwemmungen betroffenen Gebiete entlang der indisch-pakistanischen Grenze besucht und an die von den Überschwemmungen betroffenen Familien Nothilfen verteilt. Der Einsatz erreichte neben den ärmsten städtischen Gebieten auch drei abgelegene Dörfer – Kundanpur, Rajkot und Siyali –, die aufgrund ihrer Lage und der Schwere der Überschwemmungen keine Hilfe erhielten.

Es war nicht einfach, die überschwemmten Gebiete zu erreichen. Mehrmals stieß das Fahrzeug, das die Hilfsgüter transportierte, auf Straßensperren aufgrund von eingestürzten Gebäuden und Erdrutschen, die durch die anhaltenden Regenfälle verursacht worden waren.

In den drei Dörfern fanden die Freiwilligen weitreichende Zerstörungen vor. Die Häuser waren teilweise oder vollständig zerstört, sodass die Familien den Unbilden des Wetters ausgesetzt sind und keine Grundversorgung mehr haben. Den betroffenen Bewohnern, christlichen und muslimischen Familien, wurden Lebensmittel, Reis und Trinkwasser gebracht.

Sant'Egidio war die erste Hilfsorganisation, die diese Gemeinden – ohnehin schon sehr arme und isolierte Gebiete – seit Beginn der Überschwemmungen vor etwa zwei Wochen erreichte.

Die Mission hat deutlich gemacht, dass die Hilfsmaßnahmen in der Region dringend verstärkt werden müssen. Die Gemeinschaften von Sant'Egidio in Pakistan werden ihre Kräfte bündeln, um eine koordinierte und langfristige Unterstützung zu gewährleisten, die den Wiederaufbau unterstützt.