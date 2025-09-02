MENÜ SCHLIESSEN
      Eine Delegation von Sant'Egidio trifft den Präsidenten von Simbabwe: ein Gespräch über die Abschaffung der Todesstrafe

      2 September 2025 - ROM, ITALIEN

      Eine Delegation der Gemeinschaft Sant'Egidio traf während seines Besuchs in Rom mit Emmerson Mnangagwa, dem Präsidenten von Simbabwe, zusammen. Im Mittelpunkt des Gesprächs stand die Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe weltweit.

      Mnangagwa unterzeichnete am 31. Dezember 2024 das Gesetz zur endgültigen Abschaffung der Todesstrafe, nachdem es im Dezember vom Senat verabschiedet worden war. Die letzte Hinrichtung in diesem Land fand im Juli 2005 statt, seitdem hatte Simbabwe ein De-facto-Moratorium eingehalten.

      Im Laufe des Gesprächs wurde auch über die Arbeit der Gemeinschaft für den Frieden in Afrika und die Notwendigkeit gesprochen, die Bemühungen um die Stabilität des Kontinents zu verstärken.

      Die endgültige Abschaffung der Todesstrafe ist ein bedeutender Fortschritt in der weltweiten Kampagne von Sant'Egidio, die sich seit Jahren durch den Dialog mit Regierungen und die Sensibilisierung der internationalen Öffentlichkeit für die Abschaffung der Todesstrafe einsetzt.

