      "Geben wir die Hoffnung nicht auf und arbeiten wir für eine Welt, in der das Licht die Finsternis besiegt": das Gedenken an den 11. September mit den Worten von Alyce Ahn

      12 September 2025 - ROM, ITALIEN
      Die Beraterin für politische und wirtschaftliche Fragen an der Botschaft der USA beim Heiligen Stuhl bei der Gedenkfeier in Santa Maria in Trastevere in Rom

      Guten Abend allerseits, ich bin Alyce Ahn und nehme als politische und wirtschaftliche Beraterin für die amerikanische Botschaft beim Heiligen Stuhl an diesem Gedenken teil. Heute jährt sich zum vierundzwanzigsten Mal einer der dunkelsten Tage unserer Geschichte. Der 11. September 2001 ist ein Tag, an den sich alle, die damals lebten, erinnern als ein Tag, der die Vereinigten Staaten und die ganze Welt verändert hat.

      Zunächst möchte ich der Menschen gedenken, die wir an diesem schrecklichen Tag verloren haben, etwa 3.000 Männer, Frauen und Kinder. Wir gedenken der Menschen aus über 90 Ländern, darunter auch Italien, die ums Leben kamen. Wir gedenken ihrer Angehörigen und ihrer Trauer. Außerdem vergessen wir nicht die vielen Ersthelfer, die den Opfern an diesem Tag beistanden, und viele andere, die in der Nähe waren. Wir gedenken ihnen und erinnern an sie alle.

      Gleichzeitig leuchtet das Licht in der Dunkelheit und die Dunkelheit hat nicht gesiegt. Seit dem 11. September haben wir Beispiele tiefer Freundlichkeit, Mitgefühl und Menschlichkeit, Großzügigkeit, Widerstandsfähigkeit und Mut gesehen. Wir haben auch die außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit des amerikanischen Volkes bewundert, ebenso wie die Hilfe aus aller Welt.

      Ich erinnere mich, wo ich an diesem Tag war. Ich war Studentin in Kalifornien und die Ereignisse dieser Zeit haben meinen Wunsch bestärkt, Internationale Beziehungen zu studieren und mein Leben dem öffentlichen Dienst zu widmen. Ich weiß, dass viele andere Kollegen inspiriert wurden, dasselbe zu tun. Wir hoffen und arbeiten weiterhin für eine Welt, in der das Licht die Dunkelheit besiegt.

      Ich danke Seiner Exzellenz Monsignore Vincenzo Paglia und den Freunden der Gemeinschaft Sant'Egidio. Dieser Moment der Besinnung und des Gebets gibt uns das Gefühl, Teil derselben Familie zu sein.

