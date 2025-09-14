Herzlichen Glückwunsch, Papst Leo! Danke für die Weisungen auf den Weg zum Frieden in einer gespaltenen Welt den Weg und für den Aufruf, „Brücken der universalen Geschwisterlichkeit zu bauen”.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio ist in Freude mit der Weltkirche verbunden und gratuliert Papst Leo zu seinem 70. Geburtstag. Die Worte, mit denen er sein Pontifikat eröffnet hat, indem er diese gespaltene Welt zu einem „unbewaffneten und entwaffnenden“ Frieden aufgerufen hat, weisen uns allen einen Weg für dieses Heilige Jahr der Hoffnung, in einer von so vielen Kriegen geprägten Zeit.

Dankbar für seine Ermutigung, Hoffnungsträger und Brückenbauer durch den Dialog zu sein, erinnern wir uns bei der heutigen Feider des Jubiläums der neuen Märtyrer, an die Worte, die er anlässlich der Seligsprechung von Floribert Bwana Chui, Märtyrer im Kongo, an die Gemeinschaft gerichtet hat, indem er die jungen Menschen aufforderte, seinem Beispiel zu folgen und „Ferment des Friedens” zu sein.

Die gesamte Gemeinschaft Sant'Egidio weltweit wünscht ihm alles Gute.