MENÜ SCHLIESSEN
DE
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
    MEDIEN
    BLOG
    NEWS/GESCHICHTEN
    BÜCHER
      KONTAKTIERE UNS
      PAPST

      Herzlichen Glückwunsch, Papst Leo! Danke für die Weisungen auf den Weg zum Frieden in einer gespaltenen Welt den Weg und für den Aufruf, „Brücken der universalen Geschwisterlichkeit zu bauen”.

      14 September 2025 -
      Während am heutigen Tag das Jubiläum der neuen Märtyrer begangen wird, ist Sant'Egidio mit der universalen Kirche vereint, die in Freude den Geburtstag des Papstes feiert

      Die Gemeinschaft Sant'Egidio ist in Freude mit der Weltkirche verbunden und gratuliert Papst Leo zu seinem 70. Geburtstag. Die Worte, mit denen er sein Pontifikat eröffnet hat, indem er diese gespaltene Welt zu einem „unbewaffneten und entwaffnenden“ Frieden aufgerufen hat, weisen uns allen einen Weg für dieses Heilige Jahr der Hoffnung, in einer von so vielen Kriegen geprägten Zeit.

      Dankbar für seine Ermutigung, Hoffnungsträger und Brückenbauer durch den Dialog zu sein, erinnern wir uns bei der heutigen Feider des Jubiläums der neuen Märtyrer, an die Worte, die er anlässlich der Seligsprechung von Floribert Bwana Chui, Märtyrer im Kongo, an die Gemeinschaft gerichtet hat, indem er die jungen Menschen aufforderte, seinem Beispiel zu folgen und „Ferment des Friedens” zu sein.
      Die gesamte Gemeinschaft Sant'Egidio weltweit wünscht ihm alles Gute.

      This page is also available in:
      September
      14
      Sonntag
      teilnehmen
      DIALOG
      In Rom findet vom 26. bis 28. Oktober das internationale Friedenstreffen mit Dialogveranstaltungen und Friedensgebeten zum Thema "Frieden riskieren" statt

      12 September 2025

      GEBETE
      "Geben wir die Hoffnung nicht auf und arbeiten wir für eine Welt, in der das Licht die Finsternis besiegt": das Gedenken an den 11. September mit den Worten von Alyce Ahn

      12 September 2025
      ROM, ITALIEN