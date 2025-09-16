Brücken der Solidarität in Lima: Sant'Egidio und die Credit-Bank von Peru an der Seite der älteren Menschen und der Menschen mit Behinderung im Altenheim Sembrando Esperanza

Die Gemeinschaft Sant'Egidio begann im Jahr 2022, regelmäßig das Pflegeheim „Sembrando Esperanza” in Villa María del Triunfo (Lima) zu besuchen, in dem etwa 140 ältere Menschen und Erwachsene mit Behinderungen leben. Seitdem begleiten die Jugendlichen für den Frieden, die in den Schulen der Gemeinschaft aufgewachsen sind, jede Woche die Bewohner und bringen ihnen Freundschaft und konkrete Unterstützung.



Aus dieser Erfahrung entstand die Zusammenarbeit mit der Banco de Crédito del Perú (BCP): Am Donnerstag, dem 11. September, haben die Freiwilligen unter der Leitung von Generaldirektor Diego Cavero die Räumlichkeiten der Einrichtung neu belebt, indem sie neue Pflanzen gepflanzt, Räume neu gestrichen und Decken, orthopädische Betten, Küchenutensilien und Lebensmittel gespendet haben.



Das Zusammentreffen von täglicher Solidarität und sozialer Verantwortung von Unternehmen zeigt, wie es möglich ist, gemeinsam eine gerechtere und humanere Gesellschaft aufzubauen.

