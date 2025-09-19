FRIEDEN FÜR GAZA: 22. September um 19.30 Uhr Gebetswache auf der Piazza Santa Maria in Trastevere in Rom. Organisiert von katholischen Vereinigungen und Gemeinschaften, Vorsitz Kardinal Gualtiero Bassetti. In Verbindung mit Kardinal Pierbattista Pizzaballa

Angesichts der extremen Notlage durch den Krieg und des humanitären Leids in Gaza,

laden die Gemeinschaft Sant'Egidio, ACLI, AGESCI, die Katholische Aktion Italiens, Gemeinschaft und Befereiung, die Gemeinschaft Papst Johannes XXIII., Cooperativa Auxilium, die Christliche Arbeiterbewegung, die Fokolarbewegung, der Movimento Politico per l'Unità, OFS Dritter Orden der Franziskaner, Geistliche Gemeindeerneuerung ein zu einer



GEBETSWACHE

"FRIEDEN FÜR GAZA"

für einen Waffenstillstand und die Befreiung der Geiseln, diplomatische Verhandlungen, die umfassende Einhaltung des internationalen Rechts



Vorsitz Kardinal Gualtiero Bassetti

mit einer Verbindung zu Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarch von Jerusalem der Lateiner



Piazza di S. Maria in Trastevere, Rom

Montag, 22. September 2025 - 19.30 Uhr

Interessierte Journalisten, Fotoreporter und Kameraleute mögen sich anmelden bei [email protected]