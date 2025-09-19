MENÜ SCHLIESSEN
DE
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
    MEDIEN
    BLOG
    NEWS/GESCHICHTEN
    BÜCHER
      KONTAKTIERE UNS
      FRIEDEN

      FRIEDEN FÜR GAZA: 22. September um 19.30 Uhr Gebetswache auf der Piazza Santa Maria in Trastevere in Rom. Organisiert von katholischen Vereinigungen und Gemeinschaften, Vorsitz Kardinal Gualtiero Bassetti. In Verbindung mit Kardinal Pierbattista Pizzaballa

      Tag:
      19 September 2025 - ROM, ITALIEN

      Angesichts der extremen Notlage durch den Krieg und des humanitären Leids in Gaza, 
      laden die Gemeinschaft Sant'Egidio, ACLI, AGESCI, die Katholische Aktion Italiens, Gemeinschaft und Befereiung, die Gemeinschaft Papst Johannes XXIII., Cooperativa Auxilium, die Christliche Arbeiterbewegung, die Fokolarbewegung, der Movimento Politico per l'Unità, OFS Dritter Orden der Franziskaner, Geistliche Gemeindeerneuerung ein zu einer

      GEBETSWACHE

      "FRIEDEN FÜR GAZA" 

      für einen Waffenstillstand und die Befreiung der Geiseln, diplomatische Verhandlungen, die umfassende Einhaltung des internationalen Rechts 

      Vorsitz Kardinal Gualtiero Bassetti
      mit einer Verbindung zu Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Patriarch von Jerusalem der Lateiner 

      Piazza di S. Maria in Trastevere, Rom 
      Montag, 22. September 2025 - 19.30 Uhr

      Interessierte Journalisten, Fotoreporter und Kameraleute mögen sich anmelden bei [email protected]

       

      This page is also available in:
      APPELL
      Die Zahl der medizinischen Evakuierungen aus Gaza erhöhen und „so viele Menschenleben wie möglich retten“: Das ist die Forderung – und das Angebot zur Zusammenarbeit – von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen an die italienische Regierung. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Gemeinschaft Sant'Egidio.

      27 August 2025

      MIGRANTEN
      Aus Gaza zur medizinischen Behandlung in Italien aufgenommen. Durch die Unterstützung der Gemeinschaft Sant'Egidio wurden seit Januar 81 palästinensische Flüchtlinge aufgenommen und medizinisch versorgt

      13 August 2025
      ROM, ITALIEN

      AFRIKA
      Der Präsident Mosambiks Präsident empfängt Andrea Riccardi. Gesprächsthemen waren die Zusammenarbeit für den Frieden und die soziale Entwicklung

      18 Juli 2025
      MAPUTO, MOSAMBIK