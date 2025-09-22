"In Gaza sehe ich nur Sadismus und Barbarei. Wir sind Gefangene einer Epoche der Stärke". Interview mit Andrea Riccardi in La Stampa

„Töten schafft keine Zukunft, wir sind Gefangene einer Epoche der Stärke. Es fehlt ein Plan für Gaza und eine Vision für die Welt“, sagt Andrea Riccardi, Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, Friedensvermittler in Mosambik, Guatemala, der Elfenbeinküste und Guinea und ehemaliger Minister für internationale Zusammenarbeit.

Heute Abend versammeln sich katholische Bewegungen und Vereinigungen in Rom zum Gebet für den Frieden im Nahen Osten. Warum eskaliert der Konflikt in Gaza, anstatt sich zu entschärfen?

„Eine unglaubliche Situation. Es bedarf eines sofortigen Waffenstillstands und der Freilassung der israelischen Geiseln. Die Zerstörung des Gazastreifens ist eine Barbarei, ebenso wie es terroristischer Sadismus ist, die Geiseln zugrunde gehen zu lassen. Ich bin seit jeher ein Freund Israels, aber die Reaktion der Regierung Netanjahu ist unverhältnismäßig und verstößt gegen das Völkerrecht: Man sieht nicht, was dahintersteckt. Wir müssen das Massaker sofort beenden. Schluss mit explodierenden Krankenhäusern und unschuldigen Menschen, die vor Durst und durch Bomben sterben.“

Wer fordert einen Waffenstillstand?

„Ein Teil der israelischen Gesellschaft und ein Großteil der arabischen Welt, die die Hamas ablehnt. Zu viele haben mit der Hamas gespielt, aber die Zukunft Gazas heißt nicht Hamas. Es ist nicht der Moment, die Geschichte vor Gericht zu stellen. Das Massaker muss gestoppt werden. Der Waffenstillstand dient dazu, weiteres Leid für die Geiseln und Hunderttausende hungernde Menschen zu verhindern, die aus den Überresten ihrer Häuser fliehen mussten. Es ist Zeit für eine diplomatische Verhandlungslösung, und das humanitäre Recht gilt auch im Krieg. Weiteres Töten und Bombardieren führt nur dazu, dass sich die Lage weiter zuspitzt.

Warum in Rom zusammenkommen?

„Um das Gebet mit dem Schmerzensschrei aus Gaza zu verbinden. In der Bibel ist der Schmerzensschrei bereits ein Gebet, das Gott erhört: In den Psalmen ist er auch ein Protest vor Gott und führt zu einem Erwachen des Gewissens. Während man angreift, um die militärische Reaktionsfähigkeit zu testen, wollen wir in den Regierenden das Gerechtigkeitsgefühl wecken.

„Zwangsexil”, sagt der Papst.

„Ein Volk lässt sich nicht vertreiben, das ist die Weisheit der Kirche. Man kann keine Geometrie auf der Landkarte betreiben: Früher haben die Kolonialmächte Grenzen gezogen. Man versteht nicht, wofür so viel Blut vergossen wird. Der Nahe Osten braucht das nicht. Einen Krieg offen zu halten, bringt vergiftete Früchte hervor. Frieden erfordert Weitsicht. Giorgio La Pira wurde verspottet, als er als Erster den ägyptischen Präsidenten Nasser aufforderte, mit Israel zu sprechen.

Wie sieht die Perspektive jetzt aus?

„Es gibt keinen Plan. Wohin soll ein Volk ziehen? Es ist Wahnsinn, in den Gazastreifen zu investieren, um die Häuser derer, deren einzige Schuld darin besteht, dass die Bevölkerung von Hamas unterdrückt wird, die 2006 teilweise den Fehler begangen hat, sie zu wählen, in Ferienanlagen zu verwandeln. Ein Gazaner, der von Sant'Egidio aufgenommen wurde, sagte mir: „Wir sind doppelt Geiseln. Der Bombardierungen und der Hamas.“ Schluss mit der Gewalt, wir müssen in eine andere Dimension eintreten. Lasst uns den Krieg hinter uns lassen. Das Gebet ist die Ablehnung einer Welt ohne Dialog. Putin hat nach seinem Treffen mit Trump die Luftangriffe auf die Ukraine verstärkt. Wenn wir nicht miteinander reden können, verurteilen wir uns selbst zum Weltkrieg.“

Das von Franziskus?

„Ja, und das aus vielen unbedeutenden Gründen, die das Leben eines Menschen nicht wert sind. Der Individualismus der Menschen ist zum Nationalismus der Staaten geworden. Aber die Welt ist ein komplexes Gebilde, wenn ich eine Säule umstürze, bricht alles zusammen. Die Interessen des eigenen Landes zu vertreten bedeutet, auch die Interessen der anderen zu vertreten. Es gibt, wie Beniamino Andreatta sagte, ein globales Interesse, das sich zusammensetzt. Hier ist eine rein wirtschaftliche Welt entstanden, die von Technologieunternehmen dominiert wird, in der die Staaten schweigen und die Diplomatie eine vergessene Kunst ist. Frieden ist ein Bauwerk auf verschiedenen Ebenen. Man beginnt nicht am Ende, also mit der Unterzeichnung eines Vertrags wie dem von Camp David. Es ist eine ganze Welt voller Probleme, die wir lösen müssen. Wir können uns nicht damit abfinden, so unter dem Schutzschirm des Krieges weiterzumachen. Den Christen bleibt die Aufgabe, weiterhin an den Frieden zu glauben und ihn dort zu erfinden, wo man sich nur Krieg vorstellen kann.

Das Vereinigte Königreich und Kanada erkennen Palästina an, Italien?

„Keine Antwort. Doch Staatssekretär Pietro Parolin antwortete mit einem treffenden römischen Sprichwort: „Da mo' l'abbiamo riconosciuta" (Schon seit langem haben wir es anerkannt). Bereits die Osloer Abkommen sahen eine palästinensische Entität vor, die ein Staat sein will. Es liegt im Interesse aller, einem Volk eine ernsthafte und offizielle Stimme zu geben. Wir dürfen Bomben nicht den Wert einer Stimme geben. Ich habe mein Leben lang zum Thema Shoah gearbeitet und das Gedenken an die Razzia gegen die Juden in Rom gefördert. Israel hat ein Recht auf Sicherheit. Aber wahre Sicherheit ist Frieden. Die Abraham-Abkommen waren wichtig und die Hamas hat das zum Scheitern gebracht.

Auch ein Scheitern von Trump?

„Was im Gazastreifen geschieht, ist ein langfristiges Scheitern der USA. Ich hatte gehofft, dass Trump etwas bewirken könnte, vor allem in der Ukraine. Ich habe seine Politik nicht verstanden. Ohne sein Eingreifen zieht sich der Krieg hin und ist wie ein Feuer: Er entgleitet dem, der ihn entfacht, und kehrt auch zurück. Ich denke an den Schmerz der palästinensischen Familien angesichts der anhaltenden Zerstörung und an den Schmerz der israelischen Familien, die nicht wissen, was aus ihren Angehörigen geworden ist. Auch am 7. Oktober sind Unschuldige gestorben, arme Menschen, die gute Beziehungen zu den Palästinensern hatten. Lasst uns nicht spalten, lasst uns über die unverhältnismäßige Gewalt hinausgehen. Bei der Gebetswache in Rom werden Kerzen angezündet. Eine Aufforderung, nicht weiter in der Dunkelheit zu gehen, die nur von Raketen und Bomben beleuchtet wird. Ich bin bestürzt über das Grauen, das im Gazastreifen herrscht.

Welche Rolle spielt der Glaube?

„Wir sprechen von den drei abrahamitischen Religionen, Juden, Christen und Muslimen, aber in Gaza ist es kein Religionskrieg, es ist ein Krieg um des Krieges willen. Kein Krieg ist heilig. Zwischen dem 26. und 28. Oktober werden sich religiöse Führer in Rom versammeln, und Leo XIV. wird im Geiste von Assisi sprechen: Das Thema lautet „Frieden riskieren“. Heute besteht wahrer Mut darin, diese grausamen Kriege zu beenden.“



[Giacomo Galeazzi]

Übersetzung der Redaktion