Frieden und Intergration im Mittelpunkt des Besuchs von Bundespräsident Steinmeier bei der Gemeinschaft

Nach der Audienz im Vatikan bei Papst Leo XIV. besuchte der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Gemeinschaft Sant'Egidio.

Während des Gesprächs mit Präsident Marco Impagliazzo und anderen Verantwortlichen der Gemeinschaft wurde der Wert der langjährigen Freundschaft zwischen Sant'Egidio und Deutschland hervorgehoben und an die Teilnahme Steinmeiers an zahlreichen Veranstaltungen der Gemeinschaft erinnert, wie beispielsweise im September 2023 am Internationalen Friedenstreffen „Den Frieden wagen” in Berlin.

Zu den Themen, die beim Treffen angesprochen wurden, gehörte der Frieden, der angesichts der zahlreichen Konflikte als „grundlegend und dringend” bezeichnet wurde, sowie Afrika und seine notwendige Entwicklung, um den vielen jungen Menschen auf der Suche nach einer Zukunft eine Antwort zu geben, und die Pflicht, die humanitäre Hilfe für die Ukraine nicht einzustellen, wo zahlreiche Gemeinschaften von Sant'Egidio den Binnenflüchtlingen zu Hilfe kommen.

Das Treffen stand vor allem im Zeichen der Integration als Antwort auf die vielen Krisen, mit denen Europa und die Welt konfrontiert sind. In diesem Zusammenhang war der Besuch von Bundespräsident Steinmeier unmittelbar nach dem Gespräch in der nahe gelegenen Schule für italienische Sprache und Kultur von Sant'Egidio von Bedeutung, die in über vierzig Jahren Tätigkeit die soziale und berufliche Integration von Tausenden von Migranten unterstützt hat. Der deutsche Bundespräsident hatte auch Gelegenheit, einige Flüchtlinge zu begrüßen, die dank der humanitären Korridore nach Italien gekommen sind, einem bewährten Integrationsmodell, das nun bereits seit zehn Jahren besteht.