"Nicht der Sieger im Krieg, baut Frieden auf, sondern nur, wer im Frieden siegt". Homilie von Kardinal Gualtiero Bassetti bei der Gebetswache "Frieden für Gaza"

Mt 5,1-12

Liebe Freunde,

wir versammeln uns hier, um für die Menschen in Gaza zu beten, im Bewusstsein, dass unsere Berufung, Friedensstifter zu sein, unser ganzes Wesen zum Handeln aufruft. Der Einsatz für den Frieden ist niemals – wie der Krieg – eine abstrakte Angelegenheit. Wir beten nicht allgemein für den Frieden, sondern ganz besonders für den Frieden im Gazastreifen. Wir ignorieren nicht die anderen schrecklichen Kriege und die anderen Orte, an denen das Völkerrecht und das humanitäre Recht verletzt werden.

Die Gebetswache für Gaza will keineswegs alle Gräueltaten vergessen, sondern daran erinnern, dass jeder Krieg, jede Gräueltat, jede Verletzung der Menschenrechte das Ergebnis konkreter Entscheidungen ist, die an bestimmten Orten der Erde Leid verursachen. Die Opfer sind niemals „abstrakte” Folgen des Schicksals, sondern immer das Ergebnis einer Folge punktueller Entscheidungen. Wir waren nicht in der Lage, diesen Ablauf von Entscheidungen zu stoppen, bevor er die grausamsten Auswirkungen hatte. Wir müssen uns bewusst werden – und dieser Tag der Mobilisierung ermutigt uns dazu –, dass diese Entscheidungen rückgängig gemacht werden können und müssen, dass die Gewalt gestoppt werden kann und muss. Einen Waffenstillstand in Gaza, die Freilassung der Geiseln, eine diplomatische Verhandlungslösung und die uneingeschränkte Achtung des humanitären Völkerrechts zu erreichen, bedeutet, den Prozessen zur Verhandlungslösung aller Konflikte neuen Schwung zu verleihen.

Liebe Schwestern und Brüder, die ihr euch entschieden habt, diese Kirche und ihren Platz zu füllen, ihr repräsentiert die katholische Welt Italiens in vielfältigen Ausdrucksformen und Sensibilitäten: Die Tatsache, dass wir hier versammelt sind, ist ein starkes Signal, das niemand unterschätzen sollte. Wir selbst müssen uns außerdem von der Tatsache ermutigen lassen, dass sich so viele Bewegungen und an vielen Orten aufgemacht haben, um, wie der Papst am vergangenen Mittwoch sagte, ihre Verbundenheit mit dem palästinensischen Volk in Gaza zum Ausdruck zu bringen, „das weiterhin in Angst lebt und unter unzumutbaren Bedingungen überlebt, gezwungen, erneut sein Land zu verlassen”. Wir alle sind aus Gewissenspflicht aufgefordert, unsere Menschlichkeit nicht zu verraten; wir stehen, wie der Papst sagte, „vor der gesamten Menschheitsgeschichte”, denn „jeder Mensch hat immer eine unantastbare Würde, die zu respektieren und zu bewahren ist”.

Und beim gestrigen Angelus-Gebet richtete der Heilige Vater einen Gruß an die anwesenden Vereinigungen: „Ich wende mich vor allem an die Vertreter der verschiedenen Vereinigungen, die sich für die Solidarität mit der Bevölkerung des Gazastreifens einsetzen. Meine Lieben, ich schätze eure Initiative und viele andere, die in der ganzen Kirche die Nähe zu den Brüdern und Schwestern zum Ausdruck bringen, die in diesem leidgeprüften Land leiden. Mit euch und mit den Hirten der Kirchen des Heiligen Landes wiederhole ich: Es gibt keine Zukunft, die auf Gewalt, Zwangsexil und Rache basiert. Die Völker brauchen Frieden: Wer wirklich liebt, arbeitet für den Frieden.“ Wir sind Teil dieser vielfältigen Bewegung, die einen Waffenstillstand in Gaza und die Freilassung der Geiseln fordert. Wir sind es mit dem, was unserem Leben am intimsten und zugleich am politischsten Sinn gibt: dem Aufruf, in Gehorsam gegenüber dem Wort des Herrn die Gegenwart des Reiches Gottes zu betrachten, das kommt, das „schon da ist und noch nicht da ist“, in dieser Spannung, die die Angst vor dem Schrecken, den wir erleben, und die Hoffnung, die nicht nachlässt, in sich vereint.

Der Abschnitt über die Seligpreisungen ist die Orientierungshilfe, um die Dynamik des Reiches auch in der dramatischen Geschichte unserer Tage nachzuzeichnen, genau wie im irdischen Dasein Jesu, das von Kreuz und Auferstehung geprägt ist, um die universale Geschwisterlichkeit zu bereichern. Es kann keinen Zweifel an den Charakteren der Menschen geben, die in den Seligpreisungen beschrieben werden. Die Zukunft, die Gott auch heute eröffnet, und die ganze Erde gehören ihnen. Das ist das Versprechen, das uns beseelt und leitet: Selig sind auch wir, wenn wir uns für den Frieden einsetzen!

Selig sind die Trauernden: diejenigen, die in Treue zu ihrer apostolischen Mission oder zu ihrem Beruf im Gesundheitswesen, im humanitären Bereich oder im Informationswesen in Gaza geblieben sind. Diejenigen, die gezwungen sind, unter so dramatischen Bedingungen ihrer menschlichen Existenz und ihren Entscheidungen treu zu bleiben: die Mütter, Väter und Kinder von Gaza. Unglücklich sind diejenigen, die kein Mitgefühl empfinden!

Erlauben Sie mir, Ihnen einige Verse von Ni'ma Hassan vorzulesen, einer Mutter aus Gaza, die verzweifelt nach einem Schutzraum für ihre Kinder vor den Bombenangriffen sucht:

Eine Mutter in Gaza schläft nicht...

Sie lauscht der Dunkelheit, kontrolliert ihre Ränder, filtert die Geräusche einzeln,

um eine Geschichte auszuwählen, die zu ihr passt, um ihre Kinder in den Schlaf zu wiegen.

Und nachdem alle eingeschlafen sind,

erhebt sie sich wie ein Schutzschild vor dem Tod.

Eine Mutter in Gaza weint nicht, sie sammelt die Angst, die Wut und die Gebete in ihren Atemzügen

und wartet, bis das Dröhnen der Flugzeuge aufhört,

um wieder frei atmen zu können (...]'

Die Seligpreisungen offenbaren uns nicht nur die Erwartung Gottes, die unserem Leben Sinn gibt. Da sie von ihm ausgeht, enthält sie auch die tiefste Erwartung des menschlichen Herzens: die Erwartung von Frieden, Geschwisterlichkeit und gemeinsamem Wohlstand. Diese Erwartung, liebe Brüder und Schwestern, kann durch Egoismus, durch die Logik des Hasses, durch Rachsucht und vor allem durch Machtgier verleugnet werden; sie kann auch über mehrere Generationen hinweg durch das Trauma der erlittenen Gewalt verdunkelt werden. Aber diese Erwartung kann nicht ausgelöscht werden, im Gegenteil, sie belebt die tiefe Kultur jedes Volkes.

Giorgio La Pira vertrat gegenüber den unterschiedlichsten Gesprächspartnern, oft auch gegenüber den weniger Aufgeschlossenen, die Ansicht, dass wirklich wirksames politisches Handeln darin besteht, die Kultur der Völker zu verstehen und den Wunsch nach Frieden durch Kunst, Kultur, Gebet und kreative Solidarität zum Ausdruck zu bringen. Der echte Politiker, so sagte ein heiliger Bischof, ist derjenige, der sich in die tiefe Kultur seines Volkes einfügt und sie in einen gemeinsamen politischen Prozess verwandelt.

Es ist nicht zulässig, die Völker zu täuschen: Frieden und Sicherheit werden nicht durch Krieg, Aufrüstung und egoistische Abschottung gegenüber den Armen garantiert. Nicht Sieger im Krieg, sondern nur der, der den Frieden gewinnt, schafft Frieden: es ist ein zerbrechliches Gut, das durch Solidarität, Gerechtigkeit und (wir Christen müssen es laut sagen) Vergebung bewahrt wird. Die Völker lassen sich nicht lange täuschen. Frieden ist eine Sache des Volkes, denn er entspricht seinen tiefsten Wünschen.

Wir müssen – zusammen mit allen Männern und Frauen guten Willens – diese Kultur beleben! Zunächst einmal ist es notwendig, schrieb Martin Buber an La Pira, dass Menschen guten Willens miteinander sprechen, wie nur sie es können. Mit diesem Gedanken des Evangleiums meine ich diejenigen, die in dieser chaotischen Zeit die Realität des menschlichen Lebens gemeinsam anschauen und gemeinsam auf eine gemeinsame menschliche Organisation hinarbeiten. Mögen sie sich gegenseitig helfen, hinzuschauen und ihre Sehnsucht darzustellen, wirklich miteinander zu sprechen, einander wirklich zuzuhören, dann werden die Völker ihnen folgen und die Regierungen werden den Völkern folgen. Es ist an der Zeit, Brüder und Schwestern, „die Morgendämmerung herbeizuführen“!