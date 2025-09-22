FRIEDEN FÜR GAZA: Gebetswache der Gemeinschaft Sant'Egidio und der katholischen Bewegungen und Vereinigungen: "Wir glauben an die friedliche und gewaltlose Kraft des Gebetes, das die Herzen aufrütteln kann, damit der Krieg ein Ende nimmt"

„Wir glauben, dass das Gebet die friedliche, gewaltfreie Kraft hat, die Herzen zu bewegen, damit der Krieg und die Besatzung enden, die Geiseln freigelassen werden und das Völkerrecht respektiert wird.“ Dies sagte der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, bei der Eröffnung der Gebetswache „Frieden für Gaza“, die Sant'Egidio zusammen mit Acli, Agesci, Auxilium, Italienische Katholische Aktion, Gemeinschaft und Befreiung, Gemeinschaft Papst Johannes XXIII., Christliche Arbeiterbewegung, Fokolarbewegung, Politische Bewegung für Einheit, OFS Franziskanischer Drittorden, Charismatische Erneuerung und Uisg in der Basilika Santa Maria in Trastevere organisiert hat. „Lasst uns beten“, forderte er, „für alle Opfer, insbesondere für die Kinder“.

Die Basilika ist brechend voll, viele stehen auf dem Platz und Tausende verfolgen die Veranstaltung online. Ein gläubiges Volk vertraut auf die Kraft des Gebets gegen die Gewalt der Waffen und versammelte sich am Abend des 22. September, um für den Frieden zu beten.

Kardinal Bassetti wandte sich an die versammelte Menge: Ein konkretes Zeichen, sagte er, dass „Gewalt gestoppt werden kann und muss“, und bekräftigte, dass „trotz allem die Hoffnung nicht nachlässt“. Er erinnerte dann eindringlich daran, dass „selig sind die Betrübten – diejenigen, die in Gaza geblieben sind. Unglücklich sind diejenigen, die kein Mitgefühl empfinden”.

Besonders bewegend war die Lesung einiger Verse, die von einer Mutter aus Gaza geschrieben wurden: „Eine Mutter in Gaza weint nicht, sie wartet, bis das Dröhnen der Flugzeuge aufgehört hat, um wieder frei atmen zu können”. Die Gebetswache endete mit einer Videobotschaft von Kardinal Pizzaballa, Patriarch der Lateiner von Jerusalem: „Wir sind gebrochen, wir sind zutiefst verletzt von dieser Situation, von dem, was wir erleben, von dem Klima des Hasses, das diese Gewalt hervorgerufen hat, die wiederum weiteren Hass erzeugt, in diesem Teufelskreis, den man nicht durchbrechen kann ... Aber ich sehe auch viele Mythen, ich sehe viele Menschen, die sich engagieren, die Gerechtigkeit lieben, die Gerechtigkeit üben und dafür auch einen persönlichen Preis zahlen, in diesem Sinne Israelis, Palästinenser, Juden, Christen, Muslime, hier geht es nicht um Zugehörigkeit, sondern um Menschlichkeit ... Das gibt mir Hoffnung, dass, wenn die Sprache der Macht und der Gewalt versagt, wenn dieses ganze Kartenhaus der Gewalt zusammenbricht, wir in diesem Moment bereit sein sollten, dass der Moment kommen wird, in dem wir mit unserem Wort, mit unserem Zeugnis die Kraft dieser Sanftmut bringen und wieder aufbauen müssen.