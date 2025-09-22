MENÜ SCHLIESSEN
      FRIEDEN FÜR GAZA: Gebetswache der Gemeinschaft Sant'Egidio und der katholischen Bewegungen und Vereinigungen: "Wir glauben an die friedliche und gewaltlose Kraft des Gebetes, das die Herzen aufrütteln kann, damit der Krieg ein Ende nimmt"

      Tag:
      22 September 2025 - ROM, ITALIEN

      „Wir glauben, dass das Gebet die friedliche, gewaltfreie Kraft hat, die Herzen zu bewegen, damit der Krieg und die Besatzung enden, die Geiseln freigelassen werden und das Völkerrecht respektiert wird.“ Dies sagte der Präsident der Gemeinschaft Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, bei der Eröffnung der Gebetswache „Frieden für Gaza“, die Sant'Egidio zusammen mit Acli, Agesci, Auxilium, Italienische Katholische Aktion, Gemeinschaft und Befreiung, Gemeinschaft Papst Johannes XXIII., Christliche Arbeiterbewegung, Fokolarbewegung, Politische Bewegung für Einheit, OFS Franziskanischer Drittorden, Charismatische Erneuerung und Uisg in der Basilika Santa Maria in Trastevere organisiert hat. „Lasst uns beten“, forderte er, „für alle Opfer, insbesondere für die Kinder“.

      Die Basilika ist brechend voll, viele stehen auf dem Platz und Tausende verfolgen die Veranstaltung online. Ein gläubiges Volk vertraut auf die Kraft des Gebets gegen die Gewalt der Waffen und versammelte sich am Abend des 22. September, um für den Frieden zu beten.
      Kardinal Bassetti wandte sich an die versammelte Menge: Ein konkretes Zeichen, sagte er, dass „Gewalt gestoppt werden kann und muss“, und bekräftigte, dass „trotz allem die Hoffnung nicht nachlässt“. Er erinnerte dann eindringlich daran, dass „selig sind die Betrübten – diejenigen, die in Gaza geblieben sind. Unglücklich sind diejenigen, die kein Mitgefühl empfinden”.
      Besonders bewegend war die Lesung einiger Verse, die von einer Mutter aus Gaza geschrieben wurden: „Eine Mutter in Gaza weint nicht, sie wartet, bis das Dröhnen der Flugzeuge aufgehört hat, um wieder frei atmen zu können”. Die Gebetswache endete mit einer Videobotschaft von Kardinal Pizzaballa, Patriarch der Lateiner von Jerusalem: „Wir sind gebrochen, wir sind zutiefst verletzt von dieser Situation, von dem, was wir erleben, von dem Klima des Hasses, das diese Gewalt hervorgerufen hat, die wiederum weiteren Hass erzeugt, in diesem Teufelskreis, den man nicht durchbrechen kann ... Aber ich sehe auch viele Mythen, ich sehe viele Menschen, die sich engagieren, die Gerechtigkeit lieben, die Gerechtigkeit üben und dafür auch einen persönlichen Preis zahlen, in diesem Sinne Israelis, Palästinenser, Juden, Christen, Muslime, hier geht es nicht um Zugehörigkeit, sondern um Menschlichkeit ... Das gibt mir Hoffnung, dass, wenn die Sprache der Macht und der Gewalt versagt, wenn dieses ganze Kartenhaus der Gewalt zusammenbricht, wir in diesem Moment bereit sein sollten, dass der Moment kommen wird, in dem wir mit unserem Wort, mit unserem Zeugnis die Kraft dieser Sanftmut bringen und wieder aufbauen müssen.

      FRIEDEN
      FRIEDEN FÜR GAZA: 22. September um 19.30 Uhr Gebetswache auf der Piazza Santa Maria in Trastevere in Rom. Organisiert von katholischen Vereinigungen und Gemeinschaften, Vorsitz Kardinal Gualtiero Bassetti. In Verbindung mit Kardinal Pierbattista Pizzaballa

      19 September 2025
      ROM, ITALIEN

      APPELL
      Die Zahl der medizinischen Evakuierungen aus Gaza erhöhen und „so viele Menschenleben wie möglich retten“: Das ist die Forderung – und das Angebot zur Zusammenarbeit – von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen an die italienische Regierung. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Gemeinschaft Sant'Egidio.

      27 August 2025

      MIGRANTEN
      Aus Gaza zur medizinischen Behandlung in Italien aufgenommen. Durch die Unterstützung der Gemeinschaft Sant'Egidio wurden seit Januar 81 palästinensische Flüchtlinge aufgenommen und medizinisch versorgt

      13 August 2025
      ROM, ITALIEN