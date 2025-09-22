"Das Gebet entwickelt eine Kraft in der Geschichte". Grußwort von Marco Impagliazzo bei der Gebetswache FRIEDEN FÜR GAZA

Sehr geehrte Eminenz, Kardinal Bassetti, liebe Freunde und Freundinnen, Brüder und Schwestern.

Wir sind heute Abend sehr beeindruckt durch die große Anteilnahme an der Gebetswache, die uns hier in der Basilika Santa Maria in Trastevere zusammenführt, um für den Frieden in Gaza zu beten.

Der große Giorgio La Pira sagte: Das Gebet entwickelt eine Kraft in der Geschichte. Wir glauben, dass das Gebet eine historische, friedliche, gewaltfreie Macht enthält, um die Herzen anzuregen, damit der Krieg endet, die Besatzung endet, die Gewalt und die Bombardierungen enden, die Geiseln befreit werden und die Achtung des Völkerrechts in diesem Land wiederhergestellt wird.

Wir sind viele, die sich friedlich hier versammelt haben, um zum Herrn zu beten. Und ich danke den vielen Bewegungen, Vereinigungen und kirchlichen Gemeinschaften, die sich zusammen mit der Gemeinschaft Sant'Egidio diesem Gebet angeschlossen haben. Die Fokolar-Bewegung, die Politische Bewegung für die Einheit, AGESCI, MCL, Gemeinschaft und Befreiung, ACLI, Katholische Aktion, FUCI, Charismatische Erneuerung, die Gemeinschaft Papst Johannes XXIII., der Franziskanische Drittorden, die Cooperativa Auxilium, die Internationale Vereinigung der Generaloberinnen, die Vereinigung der Generaloberen. So viele Brüder und Schwestern, die mit uns verbunden sind, auch über das Fernsehen, über die sozialen Medien, die sich unserem Gebet anschließen.

Wir danken dem Herrn für diese Gemeinschaft, für diesen Moment der Gnade. Und wir beten für alle Opfer des Krieges, für alle Leidenden, insbesondere für die Kinder, die Frauen und die älteren Menschen.

Und lassen Sie mich noch einmal Kardinal Bassetti danken, der diese Einladung, dieses Gebet zu leiten, sofort angenommen hat. Und ich danke auch Patriarch Pizzaballa, der uns mit seiner Botschaft begleiten wird.