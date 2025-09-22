"Selig die Sanftmüitgen". Videobotschaft von Kardinal Pizzaballa, Patriarch der Lateiner, Jerusalem

Liebe Brüder und Schwestern, möge der Herr uns Frieden schenken! Herzliche Grüße und Gebete aus der Heiligen Stadt Jerusalem.

"Selig die Sanftmütigen; denn sie werden das Land erben." In diesen Monaten großer Trauer scheint in allem das Gegenteil von Sanftmut, nämlich Stärke und Macht die Welt zu beherrschen und das Land zu erben. Da beeindruckt mich diese Seligpreisung. Es scheint ein Widerspruch zu sein, auch wenn ich jeden Tag mehr und mehr verstehe, dass es wirklich wahr ist.

Ich denke in diesem Moment an unser Heiliges Land, an das, was wir gerade erleben. Ich weiß, dass ihr euch aus diesem Anlass zum Gebet versammelt habt. Dafür danke ich euch vor allem. Wir sind gebrochen, wir sind zutiefst verletzt von dieser Situation, von dem, was wir erleben, von dem Klima des Hasses, das diese Gewalt hervorgerufen hat, die wiederum weiteren Hass erzeugt. Es ist ein Teufelskreis, den man nicht durchbrechen kann. Wie ich schon oft gesagt habe, haben wir das Feld Extremisten auf beiden Seiten überlassen.

Aber ich sehe auch viele Sanftmütigen. Ich sehe viele Menschen, die sich engagieren, die Gerechtigkeit lieben, die Gerechtigkeit üben und dafür auch einen persönlichen Preis zahlen. Israelis, Palästinenser, Juden, Christen, Muslime – hier geht es nicht um Zugehörigkeit, sondern in erster Linie um Menschlichkeit. Und das gibt mir Hoffnung, Hoffnung, dass auch hier, ich weiß nicht wie, ich weiß nicht wann.

Sicher, diese Zeit scheint eine Zeit der Gewalt, des Schmerzes und der Macht zu sein, aber die Sanftmügen, die von Natur aus keinen Lärm machen, sind da. Wir wollen zu den Sanftmütigen gehören und gemeinsam mit ihnen, mit den Sanftmütigen aller möglichen Zugehörigkeit, nach und nach das Umfeld schaffen, in dem dann nach und nach die Zukunft wieder aufgebaut werden kann. Das ist meine Hoffnung.

Die Zeit ist hart, ich bin seit 35 Jahren hier und habe noch nie eine so harte Zeit erlebt. Aber wir müssen wie alle Sanftmütigen auf den Herrn hoffen und weiterhin Gerechtigkeit üben. Die Wahrheit tun, mit Liebe zu allen. Das ist es, wozu wir berufen sind, das, was ich, was wir alle irgendwie versuchen müssen zu verteidigen: Gerechtigkeit, Wahrheit, aber auch Liebe zu allen.

In dem Wissen, dass der Moment kommen wird, in dem die Sprache der Macht, der Gewalt versagen wird, in dem dieses ganze Kartenhaus der Gewalt zusammenbrechen wird, müssen wir in diesem Moment bereit sein, denn wir müssen mit unserem Wort, mit unserem Zeugnis die Kraft dieser Sanftmut bringen und wieder aufbauen. Damit alle in Schönheit, Liebe und Sanftmut auf der Erde leben können, die Gott uns geschenkt hat.

Vielen Dank und alles Gute für euch alle.

