      "Die Zentralafrikanische Republik: ein Labor für Frieden und Politik" in New York an der ständigen Vertretung Italiens, ein von Sant'Egidio organisiertes Treffen

      Tag:
      24 September 2025 - NEW YORK, VEREINIGTE STAATEN
      Mit dem Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik, dem italienischen Außenminister Tajani und dem UN-Untergeneralsekretär Lacrois. 24. September 2025 um 11.00 Uhr Ortszeit

      Die Veranstaltung wird von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit der Vertretung Italiens bei den Vereinten Nationen organisiert. Teilnehmen werden der Präsident der Zentralafrikanischen Republik F. A. Touadera, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Italiens, Antonio Tajani, der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen Jean Pierre Lacroix und die Auslandsbeauftragten von Sant'Egidio Mario Giro und Mauro Garofalo.

      Die Veranstaltung soll eine Bestandsaufnahme des Friedens- und Versöhnungsprozesses in der Zentralafrikanischen Republik vornehmen, der in den letzten Jahren dank der gemeinsamen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft bedeutende Fortschritte gemacht hat.

      Der zentralafrikanische Präsident Touadera hat sich stets dankbar für die Rolle Italiens gezeigt, das sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene zur Befriedung und zum Wiederaufbau des Landes beigetragen hat, und nicht zuletzt hat er stets die Bemühungen der Gemeinschaft Sant'Egidio unterstützt, die im Laufe der Jahre vertrauliche Vermittlungen und Initiativen zur Versöhnung und Entwaffnung organisiert hat.

      Die Zentralafrikanische Republik kann heute als Labor der Versöhnung angesehen werden, was angesichts der äußerst schwierigen Lage in der Region eine besondere Bedeutung hat, angefangen bei der Krise im Sudan und den Schwierigkeiten der Vereinten Nationen, mit einer wachsenden Zahl von Konflikten fertig zu werden.

      Die gleichzeitige Anwesenheit von Präsident Touadera, Außenminister Antonio Tajani und dem Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, Jean Pierre Lacroix ist zweifellos eine wertvolle Gelegenheit, um auf eine Best Practice in Bezug auf Vermittlung und Versöhnung hinzuweisen und gleichzeitig die Rolle unseres Landes zu unterstreichen, das von vielen als vernünftige und freundliche Instanz wahrgenommen wird, wie die Auftaktveranstaltung zum Mattei-Plan gezeigt hat, an der Touadera selbst teilgenommen hat.

      APPELL
      Ein großes Friedenstreffen in Malawi in Vorbereitung der Wahlen mit Vertretern verschiedener Religionen und Jugendlichen sagt JA zum Dialog und NEIN zur Gewalt

      28 August 2025
      BLANTYRE, MALAWI

      APPELL
      Die Zahl der medizinischen Evakuierungen aus Gaza erhöhen und „so viele Menschenleben wie möglich retten“: Das ist die Forderung – und das Angebot zur Zusammenarbeit – von zivilgesellschaftlichen Vereinigungen an die italienische Regierung. Zu den Unterzeichnern gehört auch die Gemeinschaft Sant'Egidio.

      27 August 2025

      WELT
      In Balaka, Malawi, endet die Summer-School mit einer Friedenskundgebung, ein Umzug der Kinder und Erwachsenen durch die Straßen der Stadt

      25 August 2025
      BALAKA, MALAWI