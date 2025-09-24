"Die Zentralafrikanische Republik: ein Labor für Frieden und Politik" in New York an der ständigen Vertretung Italiens, ein von Sant'Egidio organisiertes Treffen

Die Veranstaltung wird von der Gemeinschaft Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit der Vertretung Italiens bei den Vereinten Nationen organisiert. Teilnehmen werden der Präsident der Zentralafrikanischen Republik F. A. Touadera, der Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit Italiens, Antonio Tajani, der Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen Jean Pierre Lacroix und die Auslandsbeauftragten von Sant'Egidio Mario Giro und Mauro Garofalo.

Die Veranstaltung soll eine Bestandsaufnahme des Friedens- und Versöhnungsprozesses in der Zentralafrikanischen Republik vornehmen, der in den letzten Jahren dank der gemeinsamen Bemühungen der internationalen Gemeinschaft bedeutende Fortschritte gemacht hat.

Der zentralafrikanische Präsident Touadera hat sich stets dankbar für die Rolle Italiens gezeigt, das sowohl auf bilateraler als auch auf multilateraler Ebene zur Befriedung und zum Wiederaufbau des Landes beigetragen hat, und nicht zuletzt hat er stets die Bemühungen der Gemeinschaft Sant'Egidio unterstützt, die im Laufe der Jahre vertrauliche Vermittlungen und Initiativen zur Versöhnung und Entwaffnung organisiert hat.

Die Zentralafrikanische Republik kann heute als Labor der Versöhnung angesehen werden, was angesichts der äußerst schwierigen Lage in der Region eine besondere Bedeutung hat, angefangen bei der Krise im Sudan und den Schwierigkeiten der Vereinten Nationen, mit einer wachsenden Zahl von Konflikten fertig zu werden.

Die gleichzeitige Anwesenheit von Präsident Touadera, Außenminister Antonio Tajani und dem Untergeneralsekretär der Vereinten Nationen, Jean Pierre Lacroix ist zweifellos eine wertvolle Gelegenheit, um auf eine Best Practice in Bezug auf Vermittlung und Versöhnung hinzuweisen und gleichzeitig die Rolle unseres Landes zu unterstreichen, das von vielen als vernünftige und freundliche Instanz wahrgenommen wird, wie die Auftaktveranstaltung zum Mattei-Plan gezeigt hat, an der Touadera selbst teilgenommen hat.