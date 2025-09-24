Das Gewand des Christen ist aus fünf Stoffen genäht: Sanftmut, Güte, Demut, Milde und Großmut. Die Meditation von Marco Impagliazzo über Kol. 3,12-17

Bekleidet euch also, als Erwählte Gottes, Heilige und Geliebte, mit innigem Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Geduld! Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat! Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr! Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar! Das Wort Christi wohne mit seinem ganzen Reichtum bei euch. In aller Weisheit belehrt und ermahnt einander! Singt Gott Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder in Dankbarkeit in euren Herzen! Alles, was ihr in Wort oder Werk tut, geschehe im Namen Jesu, des Herrn. Dankt Gott, dem Vater, durch ihn! (Kol 3,12-17)



Schwestern und Brüder, der Apostel Paulus bezeichnet, wie wir gehört haben, die Christen als „Erwählte Gottes, Heilige und Gebliebe”. Es handelt sich also um Menschen, die auserwählt und nicht in der Anonymität belassen, geliebt und nicht vergessen, zur Heiligkeit berufen sind, d. h. zu einem Leben, das sich von diesem Welt unterscheidet. Die Gläubigen sind laut dem Apostel ausgesondert worden, auserwählt, um dem Herrn zu gehören und seine Freundschaft als Lieblingskinder zu leben.

Und dieser Zustand, an den uns der Apostel erinnert, fordert uns auf, ein neues Gewand anzulegen, das fünf Aspekte hat: Sanftmut, Güte, Demut, Milde und Großmut. Es ist das Gewand des Christen, das aus diesen fünf Stoffen genäht ist. Es ist das Gewand Christi, und auf dem Weg dieser so komplizierten und dramatischen Zeit stehen wir vor einer großen Frage, nämlich der, uns mit diesen Realitäten zu bekleiden.

In vielen Situationen, gegenüber vielen kleinen, armen Menschen, müssen wir uns mit dem Mantel der Zärtlichkeit und Güte bekleiden. Deshalb ist unsere Bekehrung notwendig. Wir sind noch zu sehr auf uns selbst zurückgezogen, auf uns selbst konzentriert, verschlossen in den kleinen Realitäten unserer Gefühle. Blockiert durch kleine oder große Ängste, ohne eine starke Orientierung im Leben und geschützt durch die Wärme unserer Sicherheiten, während für viele die Wüste hart und trocken ist, ohne Schutz. Wenn wir auf den Herrn hören, öffnet sich uns ein Weg, der uns von dem entfernt, was alt ist, was kalt ist und uns von anderen entfernt, um uns zur Liebe zu führen. Paulus sagt: Über all dem aber kleidet euch mit der Liebe, die alles vollendet.

Schwestern und Brüder, die wahre Bekehrung ist die Liebe, und sie ist das Komplexeste, weil man aus sich selbst herausgehen muss, um in diese Liebe einzutreten, die eine Antwort auf die Wüste dieser Welt für so viele Menschen ist. Sie ist eine Antwort auf den Mangel an Zärtlichkeit, auf die Verlorenheit dieser Zeit. Die Liebe ist eine Antwort und sie ist das Band, das die guten Dinge zusammenhält und die Gemeinschaft zwischen Brüdern und Schwestern fest und geschlossen macht: Ihr seid zu einem einzigen Leib berufen worden.

Wir sind vereint wie ein einziger Leib, und die Weisheit des Apostels, in einer Zeit, die sich so sehr von unserer unterscheidet, zeigt deutlich, was in jeder Lebensphase notwendig ist, nämlich Liebe und Frieden: Vor allem bekleidet euch mit der Liebe, die das Band der Vollkommenheit ist! Und der Friede Christi triumphiere in euren Herzen. Das ist seine Botschaft. Es ist keine einfache Ermahnung, sondern eine tiefe und spirituelle Einsicht des Weisen, der sich aus der Schrift, aus dem Wort Gottes nährt und das Herz des Menschen kennt. Die Welt braucht Liebe und Frieden. Viele Menschen, die Kleinen, die Armen, die Schwachen, brauchen Liebe und Frieden. Die Gemeinschaft der Gläubigen, die Kirche, braucht Liebe und Frieden.

Brüder und Schwestern, möge in dieser verwirrenden Zeit die Gemeinschaft leuchten, möge das Licht der Gemeinschaft der Gläubigen leuchten, die der Stadt, in der sie leben, dem Land, in dem sie leben, viel zu sagen haben, wenn sie mit dem Gewand der Nächstenliebe, d. h. der Liebe, bekleidet sind. Denn das christliche Leben, das Leben der Gemeinschaft, ist ein kostbares Licht für die Welt. Ohne dieses Licht, das von Jesus kommt, würde die Menschheit in der Kälte leben, ohne etwas, das sie wärmt.

Möge also die Liebe in Worten und Taten der Weg sein, um so viele aus der Verwirrung und Härte der Wüste herauszuführen. Mögen Zärtlichkeit und Güte uns zur Begegnung mit anderen führen. Möge Frieden in den Herzen herrschen, damit wir die Stürme besänftigen können, die in den Herzen der Menschen und Völker verborgen sind.

Vor allem aber, so ermahnt uns der Apostel, seien wir dankbar. Dankbarkeit ist das Zeichen dafür, dass wir dem Herrn nahe sind, dass wir zu denen gehören, die danken. Sie danken für das Geschenk dieses Wortes, das in seiner ganzen Fülle in der Gemeinschaft lebt. Lassen wir das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle in der Gemeinschaft leben, denn das Wort Gottes ist reichhaltig. Es ist reich an vielen Hinweisen, an viel Weisheit, an vielen Worten, die unser Herz befreien können, das Leben so vieler gefangener Herzen. Sie können die Welt vom traurigen Schicksal des Konflikts, der Gegensätze, wenn nicht sogar des Krieges befreien.

Wir gehören zu denen, die die Seele der Welt bereichern! Mit der Dankbarkeit des Sohnes, der weiß, dass er einen Platz im Haus des Vaters hat, mit der Sendung der Jünger, die das Evangelium verkünden.