40 Jahre „Schule des Friedens“ in Mönchengladbach: aus einem kleinen Samenkorn ist ein großer Baum gewachsen, der für viele ein Zuhause geworden ist

Am Anfang stand der Traum, das Evangelium zu leben, um unsere Stadt zu verändern, als 1985 die erste „Nachmittagsschule“ oder "Regenbogenschule" entstand, wie sie nach dem Logo der Gemeinschaft Sant'EgidIo benannt wurde. Anfangs wurden die noch bei den einzelnen Familien in den Wohnungen begleitet, bis die Gemeinschaft ein erstes Zuhause im Stadtviertel Venn gefunden hat. Dieses Haus der Gemeinschaft war zunächst in einem Container, wo über viele Jahre die Begegnungen und die Begleitung der Kinder und Jugendlichen stattfand.

Am Weltkindertag dieses Jahres konnte nun das 40jährige Bestehen der Schule des Friedens gefeiert werden. Es war wirklich ein Fest des Wiedersehens mit vielen berührenden Momenten, wo sich ehemalige Kinder, Betreuer, Eltern und Freunde begrüßen konnten. Alle spürten die Freude und Dankbarkeit dieser Einladung und ein Teil von diesem gelebten Traum zu sein.

Chantal, jetzt Mutter einer kleinen Tochter, sagte: "Ich möchte, dass mein Kind auch das erleben kann, was ich in der Schule des Friedens und in der Freundschaft mit der Gemeinschaft erfahren habe.“ Arsim, der heute Busfahrer ist, bedankte sich für die schöne Zeit seiner Kindheit, die er bei uns hatte und sagte: „Ich werde diese Zeit nie vergessen.“

Es war eine besondere Freude, dass Evelina Martelli, eine Verantwortliche für die Arbeit mit den Kindern aus Rom, und auch Freunde von Sant'Egidio aus anderen Städten mitgefeiert haben. Denn in Rom ist Sant'Egidio 1968 entstanden und dort hatten die ersten Freunde aus Mönchengladbach die Gemeinschaft kennengelernt, um diese Erfahrung als eine der ersten auch in Deutschland zu beginnen. Evelina, das erste Kind, das vor 40 Jahren begleitet wurde, und das jüngste Kind, das heute in der Schule des Friedens ist, haben die Geburtstagstorte unter großem Beifall aller angeschnitten.

Für alle war es ein besonderer Moment zurückzublicken und zu genießen, dass der kleine Same gewachsen und zu einem Baum geworden ist. Nach dem Programm der Kinder und der Jugend für den Frieden, gab es bei Kuchen und Getränken, viel Gelegenheit zum Erinnern und Erzählen. Wir möchten den Wunsch aufgreifen, uns wiederzusehen, um weitere Begegnungen zu ermöglichen und viele miteinzubeziehen.