In New York fand am Rande der 80. UN-Generalversammlung eine Gesprächsrunde über die Zentralafrikanische Republik statt, die ein Labor für Frieden und Politik darstellt; sie wurde von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert

Am 24. September fand in New York am Rande der Woche hochrangiger Begegnungen bei der 80. UN-Generalversammlung die von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisierte Veranstaltung mit dem Titel „Die Zentralafrikanische Republik: Ein Labor für Frieden und Politik” statt, an der der zentralafrikanische Präsident Faustin-Archange Touadéra und der UN-Untergeneralsekretär für Friedenseinsätze, Jean-Pierre Lacroix, teilnahmen.

Ziel der Initiative war es, einen Dialog über die Bemühungen um Dialog und Versöhnung im Land anzustoßen und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft zu stärken. An der Diskussionsrunde nahmen unter anderem Vertreter des Vatikans, der Humanitären Hilfe der Vereinten Nationen (OCHA), des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, von AVSI und der Bill Gates Foundation teil.

Der Minister für auswärtige Angelegenheiten und internationale Zusammenarbeit, Antonio Tajani, dankte zu Beginn der Veranstaltung der Gemeinschaft Sant'Egidio für die Organisation eines Treffens, das einem befreundeten Land wie der Zentralafrikanischen Republik gewidmet war.

„Trotz der entscheidenden Herausforderungen, denen sie sich stellen muss, hat die Zentralafrikanische Republik außergewöhnliche Entwicklungsperspektiven. Wir möchten einen gleichberechtigten Dialog mit der Zentralafrikanischen Republik pflegen und ein privilegierter Partner auf ihrem Weg zum Frieden und bei ihren Initiativen zur Inklusion sein. Italien hat Afrika in den Mittelpunkt seiner Agenda gestellt, sowohl in der G7 als auch in Europa. Ich bin stolz darauf, dass wir die Stipendien für afrikanische Studenten, die zum Studium nach Italien kommen, verdoppelt haben und dass unser Land sich an vorderster Front für die Unterstützung der Impfstoffproduktion in Afrika einsetzt“, erklärte der Minister.

„In der Zentralafrikanischen Republik unterstützt Italien mit Überzeugung das Engagement der Vereinten Nationen für Frieden und Versöhnung. Wir haben durch die Ausbildungsmission der Europäischen Union und die Stärkung der Kapazitäten der Sicherheitskräfte des Landes zu den Bemühungen um eine Reform der nationalen Verteidigung beigetragen“, fügte der Außenminister hinzu.

„Das Land hat bedeutende Fortschritte erzielt, wie die Wiederherstellung der staatlichen Autorität auf dem Territorium und die Versöhnung zwischen verschiedenen Gruppierungen. In diesem Zusammenhang ist das Engagement der internationalen Gemeinschaft von entscheidender Bedeutung“, erklärte Jean-Pierre Lacroix.

Die Gemeinschaft Sant'Egidio begleitet die Zentralafrikanische Republik seit 2003. In diesen Jahrzehnten hat die Gemeinschaft dazu beigetragen, Spannungen zwischen den Gemeinschaften abzubauen, die Freilassung von Geiseln zu erreichen, Kommunikationskanäle zu isolierten Gruppierungen wiederherzustellen und den von der Afrikanischen Union geleiteten Friedensprozess zu begleiten, der 2019 zur Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und 14 bewaffneten Gruppen führte. Seitdem hat Sant'Egidio in Zusammenarbeit mit regionalen und internationalen Partnern wie den Vereinten Nationen weiterhin in dem Land an der Umsetzung des Friedensabkommens, dem Prozess der Entwaffnung und Wiedereingliederung ehemaliger Kämpfer sowie dem politischen und gemeinschaftlichen Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren des Landes gearbeitet.

„In New York hat angesichts einer internationalen Gemeinschaft, die über die zunehmende Zahl von Konflikten besorgt ist, die Gesprächsrunde über die Zentralafrikanische Republik den Dialog und die Hoffnung auf Versöhnung gestärkt. Wir müssen die Friedensarbeit mit Geduld und Beharrlichkeit fortsetzen“, schloss Mauro Garofalo von der Gemeinschaft Sant'Egidio.