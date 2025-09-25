MENÜ SCHLIESSEN
      TODESSTRAFE

      Voll Trauer nehmen wir die Nachricht von der Hinrichtung von Datchinamurthy David Martin in Singapur auf. Wir danken allen, die den leider nicht akzeptierten Appell unterzeichnet haben

      25 September 2025 - SINGAPUR

      Oktober
      02
      Donnerstag
      teilnehmen
      September
      28
      Sonntag
      teilnehmen
      PRESSEMITTEILUNG
      In New York fand am Rande der 80. UN-Generalversammlung eine Gesprächsrunde über die Zentralafrikanische Republik statt, die ein Labor für Frieden und Politik darstellt; sie wurde von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert

      25 September 2025
      NEW YORK, VEREINIGTE STAATEN