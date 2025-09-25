Menù
HOME
DIE GEMEINSCHAFT
HELFEN
KONTAKT
Jetzt Spenden
DE
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
HIGHLIGHTS:
Humanitäre Korridore
PRESSESPIEGEL
PARIS 2024
MENÜ SCHLIESSEN
DE
ITALIANO
ENGLISH
CASTELLANO
DEUTSCH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS
CATALÀ
NEDERLANDS
RUSSIAN
BAHASA INDONESIA
POLSKI
CHINESE
DIE GEMEINSCHAFT
GEBET
ARME
FRIEDEN
ÄLTERE MENSCHEN
KINDER
GEFÄNGNIS
ÖKOSOLIDARITÄT
JUGEND FÜR DEN FRIEDEN
DAS WEIHNACHTSMAHL
MIGRANTEN
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG
Roma und Sinti
ÄGIDIUS: DIE KIRCHE UND DER HEILIGE
OBDACHLOSE
SOLIDARITÄT UND KATASTROPHENHILFE
Andrea Riccardi und die Gemeinschaft Sant'Egidio
#SANTEGIDIO50
Papst Franziskus und die Gemeinschaft Sant'Egidio
HELFEN
SPENDEN
Ich möchte helfen (Ehrenamt)
Unterstützung in der Ferne
Brieffreundschaft mit Todeskandidaten
Sammeln und Recyceln
Gefangene befreien
Essen auf der Straße
JETZT SPENDEN
Testament und Erbschaft
KONTAKT
MEDIEN
VIDEOS
Fotos
NEWSLETTER
PRESSESPIEGEL
BLOG
ES LEBE, WER ALT IST!
JUGEND FÜR DEN FRIEDEN
ST. BARTHOLOMÄUS AUF DER TIBERINSEL
NEWS/GESCHICHTEN
ALLE NACHRICHTEN
DOKUMENTE
Dossiers
GESCHICHTEN
Homilien
Archiv
BÜCHER
KONTAKTIERE UNS
HOME
/
NEWS
Das heutige Video
TODESSTRAFE
Voll Trauer nehmen wir die Nachricht von der Hinrichtung von Datchinamurthy David Martin in Singapur auf. Wir danken allen, die den leider nicht akzeptierten Appell unterzeichnet haben
25 September 2025
-
SINGAPUR
u
This page is also available in:
IT
EN
Oktober
02
Donnerstag
teilnehmen
GEBETE
Würzburg: Nacht der offenen Kirchen "Migranten als Pilger der Hoffnung" 20.00 Uhr Gedenken "Sterben auf dem Weg der Hoffnung"
September
28
Sonntag
teilnehmen
GEBETE
Eucharistie zum 26. Sonntag im Jahreskreis, 28.9.2025 - LIVE-STREAM 11.00 Uhr
PRESSEMITTEILUNG
In New York fand am Rande der 80. UN-Generalversammlung eine Gesprächsrunde über die Zentralafrikanische Republik statt, die ein Labor für Frieden und Politik darstellt; sie wurde von der Gemeinschaft Sant'Egidio organisiert
25 September 2025
NEW YORK
,
VEREINIGTE STAATEN
LIVE
SEHEN
SCHLIESSEN