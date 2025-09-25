Den Frieden in der Schule einüben: das Schuljahr hat in Goma und Bukavu in der Demokratischen Republik Kongo begonnen

Die Schule beginnt wieder, aber nicht für alle. Im Kongo, in den Regionen Nord- und Süd-Kivu, wo noch immer Krieg zwischen der Zentralregierung und der „M23“ Guerilla herrscht, hängt der Beginn des Unterrichts von der Sicherheitslage und dem Mangel an Ressourcen ab. Leider hat der Krieg viele Schulgebäude beschädigt, was vielen Kindern den Zugang zur Grundschulbildung erschwert. In Uvira beispielsweise dürfen Kinder immer noch nicht zur Schule gehen.

Die Schule „Floribert Bwana Chui” im Stadtteil Mugunga in Goma konnte hingegen das neue Schuljahr beginnen. Das Flüchtlingslager, das sie umgab, wurde aufgelöst, als bewaffnete Gruppen viele Flüchtlinge zwangen, in ihre Heimatdörfer zurückzukehren. Nur die Schwächsten sind geblieben: Kinder und ältere Menschen. Und mit ihnen arbeitet die Gemeinschaft weiter, um ihnen ein würdiges und friedliches Leben zu ermöglichen. Die Schülerzahlen sind wieder hoch: 1020 Kinder haben bereits Schulmaterialien wie Stifte, Hefte und kleine Tafeln erhalten, um am Unterricht teilnehmen zu können.

Es ist kein Zufall, dass die Schule nach dem seligen Floribert Bwana Chui benannt ist, denn ganz im Sinne seines Zeugnisses versteht sie sich als Ort des friedlichen Widerstands gegen das Übel des Krieges. Alle Schulen des Friedens von Sant'Egidio im Osten des Kongo, in Uvira, Goma und Bukavu, lassen sich von der Figur Floriberts inspirieren, der in gewisser Weise mit seinem Beispiel idealerweise wieder zwischen den Schulbänken sitzt, wie auf einem der Fotos, die ihn zeigen.

Sein Beispiel ist eine Schule der Menschlichkeit und spornt zu immer neuen Gesten der Solidarität und Fürsorge gegenüber den Schwächsten an. Das zeigte sich vor zwei Wochen, als das Viertel Nkafu am Rande von Bukavu, das überwiegend aus Holzhäusern besteht, durch einen Brand zerstört wurde. Es gab keine Opfer, aber die meisten Kinder der Schule des Friedens standen vor dem Nichts. Sofort wurde eine Solidaritätsaktion ins Leben gerufen: Schnell wurden Kleidung und Schulmaterial gesammelt, und die Gemeinschaft brachte sie den Familien. Inmitten der zerstörten Häuser fanden die Kinder wieder Freude am Feiern und die Familien die Kraft, auf den Wiederaufbau ihrer Häuser zu hoffen.

Die Fotos zeigen den ersten Schultag und der Besuch im Stadtteil Nkafu, die Übergabe der Schulausstattung