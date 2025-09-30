Ein schlimmer Hurrikan hat Santiago de Cuba heimgesucht, die Gemeinschaft Sant'Egidio ist im Einsatz, um den Betroffenen und vor allem alleinstehenden alten Menschen zu helfen

In den letzten Septembertagen wurde der östliche Teil der Insel Kuba von einem starken Hurrikan heimgesucht. Ein zerstörerisches Wetterphänomen, das für diesen Teil der Karibik in den Monaten September und Oktober typisch ist (nach Kuba wird oft der Süden der Vereinigten Staaten heimgesucht). Aufgrund des aktuellen Klimawandels hat dies Phänomen in den letzten Jahren immer verheerendere Formen angenommen.

Der letzte Hurrikan namens Imelda war besonders heftig und hat einer bereits von Armut geplagten Bevölkerung in Gebieten, in denen häufig Mangel an Nahrungsmitteln und Strom herrscht, weiteren Schaden zugefügt.

In Santiago de Cuba, im Südosten der Insel, ist der Hügel – die sogenannte „Loma” –, auf dem die Stadt erbaut wurde, an mehreren Stellen abgerutscht: Viele alte, nie renovierte Häuser sind eingestürzt, darunter auch einige historische Gebäude wie die Kirche des Hl. Franziskus.



Zu den am stärksten Betroffenen zählen, wie so oft, alleinstehende ältere Menschen, von denen es in dieser Region aufgrund der starken Abwanderung junger Menschen viele gibt. Sie leben mit wenigen Mitteln in alten Häusern, die oft aufgrund mangelnder Instandhaltung baufällig sind und als erste den Wassermassen zum Opfer fallen.

Das Engagement der Gemeinschaft Sant'Egidio in Santiago de Cuba wendet sich insbesondere ihnen zu. Noch bevor der Regen aufgehört hatte, begann sie, Lebensmittel zu bringen, die Häuser von Schlamm und Trümmern zu befreien, eventuelle Verletzungen zu versorgen und vor allem alleinstehende Menschen zu besuchen, um ihnen die Gewissheit zu geben, dass sie nicht verlassen sind.

Trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die in Kuba allgegenwärtig sind, ist sich die Gemeinschaft bewusst, dass „niemand so arm ist, dass er anderen nicht helfen kann”: diese Überzeugung ist eine Ermutigung, sich nicht mit dem Schicksal abzufinden und nach Mitteln zu suchen, um den Schwächsten in ihrer Not zu helfen. Der Fernsehbericht, den wir hier zeigen, gibt einen Einblick in diese schnelle Solidaritätsaktion.